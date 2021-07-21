В Омске организуют "дозорных" для помощи бездомным

В Омске на базе службы "Социальный патруль" создают специальные группы "дозорных", которые будут помогать людям, не имеющим жилья. В ближайшее время такие команды начнут работать во всех городских округах, а также в районах Омской области.

- Задача "дозорных" - выявить бездомных людей и оперативно оказать им профессиональную помощь, - сообщили в региональном министерстве труда и соцразвития. - Специалисты комплексных центров не только будут проводить регулярные рейды, но также организовывать горячие линии и мониторить соцсети в интернете.

Социальный патруль будет помогать всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. При согласии бездомного отвезут в государственный или частный центр социальной адаптации, где его накормят и оденут, предоставят ему ночлег, окажут медицинскую, психологическую и юридическую помощь.

Помимо этого, специалисты помогут гражданам, оказавшимся в сложной ситуации, восстановить документы, оформить регистрацию, вернуться в родной регион.

По данным регионального минтруда, ежегодно в социальной адаптации в Омской области нуждаются около трех тысяч человек.