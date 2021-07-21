Сообщение в соцсетях о том, что житель Ачинска добирается до Байкала на инвалидной коляске, поразило интернет-пользователей: "Так держать, Витя!", "Горжусь, что живу в одном городе с Вами!" - пишут Виктору Сибирину почитатели.

Его имя давно уже стало известно, ведь поездки в сотни километров из Красноярского края он совершает не впервые. Начал с малого: проехал 70 километров от Ачинска до соседнего Боготола. Потом, в 2018-м, решил "сгонять в Красноярск". Год спустя замахнулся на поездку в Абакан. Путешествие длиной 400 с лишним километров заняло у Виктора 12 дней. Теперь на очереди Байкал. "Конечно, все это происходит не с бухты-барахты, - говорит путешественник. - Каждой "экспедиции" предшествовали тренировки - на ловкость, силу, выносливость. Ежедневно по четыре часа в спортзале потел..."

Путешествует Сибирин в светлое время суток. Вечером обязательный звонок родным: "Все нормально, живой, двигаюсь дальше". Потом съезжает с автострады на обочину, раскладывает на ночь палатку. Признается, что из дома выехал с минимальным запасом, ведь везти все пришлось на себе. Та же палатка, спальный мешок, сухпаек, вода, сменная одежда, - вот и все, что взял Виктор в необычный поход.

Движение на магистрали "Байкал" оживленное. "Водители останавливаются. Просят сфотографироваться, спрашивают: "Может, подвезти?" В день получается проехать 43-44 километров. Так что, по расчетам Виктора, месяца через полтора мечта сбудется - перед ним раскинется Байкал. А самое заветное желание - встать с инвалидного кресла и пройти все эти километры уже на своих двоих.