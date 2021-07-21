Новости

Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса 04:33
Вильфанд: Европейская часть России "посинеет" от холода 03:47
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2" 02:56
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом 02:05
В Китае 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 03:02
Рубрика: Общество

Житель Ачинска отправился за тысячу километров на Байкал в инвалидном кресле

Текст: Надежда Столярчук (Красноярск)
Российская газета - Неделя № 163(8514)
Сообщение в соцсетях о том, что житель Ачинска добирается до Байкала на инвалидной коляске, поразило интернет-пользователей: "Так держать, Витя!", "Горжусь, что живу в одном городе с Вами!" - пишут Виктору Сибирину почитатели.
Самое заветное желание - встать с инвалидного кресла и пройти весь этот путь уже на своих двоих. Фото: ВКонтакте/Krasnoyarskrf Самое заветное желание - встать с инвалидного кресла и пройти весь этот путь уже на своих двоих. Фото: ВКонтакте/Krasnoyarskrf
Самое заветное желание - встать с инвалидного кресла и пройти весь этот путь уже на своих двоих. Фото: ВКонтакте/Krasnoyarskrf

Его имя давно уже стало известно, ведь поездки в сотни километров из Красноярского края он совершает не впервые. Начал с малого: проехал 70 километров от Ачинска до соседнего Боготола. Потом, в 2018-м, решил "сгонять в Красноярск". Год спустя замахнулся на поездку в Абакан. Путешествие длиной 400 с лишним километров заняло у Виктора 12 дней. Теперь на очереди Байкал. "Конечно, все это происходит не с бухты-барахты, - говорит путешественник. - Каждой "экспедиции" предшествовали тренировки - на ловкость, силу, выносливость. Ежедневно по четыре часа в спортзале потел..."

Инвалид на хендбайке устроил велопробег из Сургута в Петербург

Путешествует Сибирин в светлое время суток. Вечером обязательный звонок родным: "Все нормально, живой, двигаюсь дальше". Потом съезжает с автострады на обочину, раскладывает на ночь палатку. Признается, что из дома выехал с минимальным запасом, ведь везти все пришлось на себе. Та же палатка, спальный мешок, сухпаек, вода, сменная одежда, - вот и все, что взял Виктор в необычный поход.

Движение на магистрали "Байкал" оживленное. "Водители останавливаются. Просят сфотографироваться, спрашивают: "Может, подвезти?" В день получается проехать 43-44 километров. Так что, по расчетам Виктора, месяца через полтора мечта сбудется - перед ним раскинется Байкал. А самое заветное желание - встать с инвалидного кресла и пройти все эти километры уже на своих двоих.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Восточная Сибирь СФО Красноярский край Красноярск

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Антонов назвал нечестной конкуренцией позицию США по "Северному потоку-2"
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Ученые: Экстракт полыни эффективен в борьбе с коронавирусом
Искусственный интеллект заставит людей постоянно менять профессии
Почему детей тоже нужно прививать от COVID-19