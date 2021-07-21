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Фото: Николай Грищенко/РГ Фото: Николай Грищенко/РГ
21.07.2021 16:31
Текст: Николай Грищенко

Авиастроители из Дагестана продемонстрировали на МАКС легкий вертолет

Полноразмерный прототип легкого многоцелевого вертолета АП-55 представлен на авиасалоне МАКС-2021. Машина, выполненная по соосной схеме несущих винтов, может нести пять человек или до 600 килограммов полезной нагрузки.

Вертолет разработан в инициативном порядке конструкторами из Москвы и дагестанского города Кизляр. При разработке машины запатентовано шесть оригинальных конструкторских решений.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- Вертолет АП-55 выполнен в классе легких однодвигательных аппаратов с полезной нагрузкой до 600 килограммов и предназначен для выполнения широкого спектра транспортных задач. Машина может осуществлять пассажирские и грузовые перевозки в рамках корпоративной авиации. Осуществлять патрульные и поисковые операции в интересах МЧС и правоохранительных органов, - рассказал "РГ" кандидат технических наук Вадим Угринов.

Кроме того, вертолет АП-55 может быть использован для воздушного туризма. К примеру, для демонстрации путешественникам красот Сулакского каньона. Благодаря простоте управления машина может применяться для подготовки пилотов в летных училищах.

Вертолет АП-55 имеет газотурбинный двигатель мощностью 350 лошадиных сил. Максимальный взлетный вес 1365 килограммов. Максимальная крейсерская скорость 240 километров в час, скороподъемность - 11 метров в секунду.

Размеры вертолета и соосная схема несущих винтов позволяют эксплуатировать машину в горах, производить взлет и посадку с неподготовленных площадок. При этом максимальная скорость ветра с любого направления может составлять до 10 метров в секунду.

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