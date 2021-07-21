Мультимедиагиды в приложении "Артефакт" сделали удобнее посещение музеев

Едва ли не каждый турист, путешествующий по России, спешит в новом для себя регионе побывать в местных музеях. Тем более что посещать их становится удобнее и интереснее. Такими экскурсии делают мультимедиагиды с технологией дополненной реальности в приложении "Артефакт". Таких музеев и выставочных залов уже около 1,4 тысячи.

В Доме-музее Чехова в Ялте с помощью компьютера или смартфона посетители виртуально "листают" редкие издания, рассматривают фотографии и объемные экспонаты со всех сторон. Так работают мультимедиагиды с технологией дополненной реальности в приложении "Артефакт". Оно позволяет знакомиться с постоянной экспозицией или временными выставками удаленно из любой точки планеты. Фото: Из архива дома-музея А.П. Чехова в Ялте

В Махачкале большой популярностью пользуется Дагестанский музей изобразительных искусств. Здесь представлены полотна Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Виктора Васнецова. В музее хранится самая большая в мире коллекция декоративно-прикладного искусства Дагестана. Здесь тоже работает "Артефакт".

"Алгоритм технологии дополненной реальности позволяет посетителю удаленно перенести видимый в мобильном приложении экспонат в реальный интерьер, - рассказала "РГ" заместитель директора музея Айшат Магомедова. - Приложение позволяет определять экспонаты. Для любителей почитать есть интерактивные статьи, краткие факты".

"Очень круто, что часть экспонатов музея можно открыть в приложении "Артефакт", полезно и интересно", - пишут восхищенные посетители. А работники музея через "Артефакт" узнают, на что больше всего обращают внимание посетители. По рейтингу популярности, исходя из времени, потраченного на просмотры статей об экспонатах, в лидерах оказались "Браслет аварский" и "Женское нагрудное украшение".

Гостям Санкт-Петербурга мультимедиагид на платформе "Артефакт" помогает познакомиться с масштабной коллекцией Русского музея, экспозиция которого насчитывает более 400 тысяч экспонатов. Это самое большое в мире собрание национального изобразительного искусства.

С помощью мультимедиагида здесь рассказана история русского искусства от древней иконы XII века до советского исторического пейзажа. Приложение знакомит с историей создания этих шедевров, их авторах, откроет необычные и малоизвестные факты о знакомых произведениях.

Сегодня благодаря новым технологиям можно самому себе организовать индивидуальную экскурсию хоть в самом музее, хоть не выходя из дома

К нацпроекту присоединились и крымские культурные центры. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте с помощью компьютера или смартфона посетители виртуально "листают" редкие издания, рассматривают фотографии и объемные экспонаты со всех сторон. Это бывший крымский дом писателя. Он сам сажал у дома деревья, некоторые дожили до наших дней. Экспозиция показывает быт писателя до мелочей.

Работает "Артефакт" и в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике - Воронцовский и Массандровский дворцы, "визитные карточки" Крыма. "Мультимедиагид удобен для наших посетителей: многие предпочитают самостоятельную прогулку групповой экскурсии, - рассказала "РГ" заведующая отделом по научно-просветительской работе музея-заповедника Светлана Верховская. - Можно приблизить изображение экспонатов, рассмотреть их в деталях. И качество очень высокое".

Из-за пандемии в музеях ввели сеансовое посещение, уменьшены экскурсионные группы. Делается все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И мультимедиагид в данном случае пришелся как никогда к месту - он не только делает одиночные экскурсии нагляднее, но и помогает обеспечивать безопасность.

"Мы разделяем встречные потоки, чтобы избежать неконтролируемого скопления людей. И благодаря гиду мы можем распределить людей по территории, - пояснила Светлана Верховская. - Гостям не нужно ждать, пока сформируется группа, да и гид упрощает навигацию по музею".

Чем "Артефакт" отличается от аудиогидов

Наталья Пашко, научный сотрудник Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника:

- Главное отличие "Артефакта" от аудиогидов в том, что не нужно распознавать экспонаты музеев с помощью QR-кодов.

Посетителю достаточно навести камеру телефона на какой-то предмет - фото, скульптуру, картину, - и он получит информацию в виде текста или аудио на русском или английском языках.

При этом дизайн экспозиции не портится QR-кодами. У нас бывают иностранные гости, приятно, что они могут узнать больше информации благодаря мультимедиагиду, который дает информацию на английском языке.

Кстати, мультимедиагид интересен не только молодежи, но и людям старшего возраста.