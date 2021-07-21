Мультимедиагиды в приложении "Артефакт" сделали удобнее посещение музеев

В Махачкале большой популярностью пользуется Дагестанский музей изобразительных искусств. Здесь представлены полотна Ивана Айвазовского, Исаака Левитана, Виктора Васнецова. В музее хранится самая большая в мире коллекция декоративно-прикладного искусства Дагестана. Здесь тоже работает "Артефакт".
"Алгоритм технологии дополненной реальности позволяет посетителю удаленно перенести видимый в мобильном приложении экспонат в реальный интерьер, - рассказала "РГ" заместитель директора музея Айшат Магомедова. - Приложение позволяет определять экспонаты. Для любителей почитать есть интерактивные статьи, краткие факты".
"Очень круто, что часть экспонатов музея можно открыть в приложении "Артефакт", полезно и интересно", - пишут восхищенные посетители. А работники музея через "Артефакт" узнают, на что больше всего обращают внимание посетители. По рейтингу популярности, исходя из времени, потраченного на просмотры статей об экспонатах, в лидерах оказались "Браслет аварский" и "Женское нагрудное украшение".
Гостям Санкт-Петербурга мультимедиагид на платформе "Артефакт" помогает познакомиться с масштабной коллекцией Русского музея, экспозиция которого насчитывает более 400 тысяч экспонатов. Это самое большое в мире собрание национального изобразительного искусства.
С помощью мультимедиагида здесь рассказана история русского искусства от древней иконы XII века до советского исторического пейзажа. Приложение знакомит с историей создания этих шедевров, их авторах, откроет необычные и малоизвестные факты о знакомых произведениях.
К нацпроекту присоединились и крымские культурные центры. В Доме-музее А.П. Чехова в Ялте с помощью компьютера или смартфона посетители виртуально "листают" редкие издания, рассматривают фотографии и объемные экспонаты со всех сторон. Это бывший крымский дом писателя. Он сам сажал у дома деревья, некоторые дожили до наших дней. Экспозиция показывает быт писателя до мелочей.
Работает "Артефакт" и в Алупкинском дворцово-парковом музее-заповеднике - Воронцовский и Массандровский дворцы, "визитные карточки" Крыма. "Мультимедиагид удобен для наших посетителей: многие предпочитают самостоятельную прогулку групповой экскурсии, - рассказала "РГ" заведующая отделом по научно-просветительской работе музея-заповедника Светлана Верховская. - Можно приблизить изображение экспонатов, рассмотреть их в деталях. И качество очень высокое".
Из-за пандемии в музеях ввели сеансовое посещение, уменьшены экскурсионные группы. Делается все, чтобы предотвратить распространение коронавируса. И мультимедиагид в данном случае пришелся как никогда к месту - он не только делает одиночные экскурсии нагляднее, но и помогает обеспечивать безопасность.
"Мы разделяем встречные потоки, чтобы избежать неконтролируемого скопления людей. И благодаря гиду мы можем распределить людей по территории, - пояснила Светлана Верховская. - Гостям не нужно ждать, пока сформируется группа, да и гид упрощает навигацию по музею".
Чем "Артефакт" отличается от аудиогидов
Наталья Пашко, научный сотрудник Крымского литературно-художественного мемориального музея-заповедника:
- Главное отличие "Артефакта" от аудиогидов в том, что не нужно распознавать экспонаты музеев с помощью QR-кодов.
Посетителю достаточно навести камеру телефона на какой-то предмет - фото, скульптуру, картину, - и он получит информацию в виде текста или аудио на русском или английском языках.
При этом дизайн экспозиции не портится QR-кодами. У нас бывают иностранные гости, приятно, что они могут узнать больше информации благодаря мультимедиагиду, который дает информацию на английском языке.
Кстати, мультимедиагид интересен не только молодежи, но и людям старшего возраста.