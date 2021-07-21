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21.07.2021 23:36
Рубрика: Общество

На Ставрополье детский лагерь закрыли на обсервацию из-за коронавируса

Текст: Михаил Сухарев (Ставропольский край)

Детский оздоровительно-образовательный лагерь "Колосок" в селе Донском Труновского района Ставропольского края закрыли до конца смены на обсервацию. Комплекс ограничительных противоэпидемиологических мер пришлось ввести после того, как у одного из детей выявили коронавирус. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, при зачислении с ребенком все было в порядке.

- Вчера был выявлен коронавирус у одного из отдыхающих здесь детей. Все взрослые сотрудники учреждения провакцинированы, у них были отрицательные тесты ПЦР на начало смены. Симптомы у заболевшей проявились спустя 10 дней, поднялась температура. По регламенту, ребенка сразу госпитализировали в инфекционное отделение. Сделали тест, результат оказался положительным, - написал Владимиров.

Теперь все находящиеся внутри дети и сотрудники не смогут покинуть лагерь до конца смены, а люди снаружи не смогут попасть внутрь, за исключением медработников. Медики сейчас углубленно обследуют детей и сотрудников и будут следить за их состоянием.

Губернатор также уточнил, что все детские учреждения связанные с летним отдыхом будут дополнительно проверены.

В "Колоске" отдыхают дети от 7 до 15 лет. Каждый поток длится три недели.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ СКФО Ставропольский край

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