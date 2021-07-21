На Ставрополье предложили бороться с саранчой разрядами тока

Ставропольские инженеры предложили аграриям нестандартный способ борьбы с полчищами саранчи - с помощью электрического тока. В специальных установках используется сочетание ультрафиолетовых ламп и металлических сеток под напряжением в четыре тысячи вольт.

Для человека такие устройства не опасны, так как используется не смертельная для людей сила тока - всего девять миллиампер. Не привлекает устройство и животных - лампы светят в ультрафиолетовом диапазоне волн, и их видят только насекомые.

- Выпускается такой прибор в различном виде - от самых компактных для бытового использования до больших аппаратов с тележкой, которые можно вывозить в поле. Питаются они от аккумуляторных батарей автомобилей, что еще больше повышает их автономность и мобильность, - рассказал "РГ" Андрей Москвитин - генеральный директор предприятия, которое производит эти устройства. Он также добавил, что наиболее эффективны они в сумеречное и ночное время, когда на небе нет солнца. Тогда площадь, с которой к установке слетаются насекомые, может составлять до 16 гектаров, днем же она ограничена четырьмя.

Приборы для защиты от вредителей на предприятии полностью собирают в Ставропольском крае - в городе Михайловске. Стоимость установок начинается от 90 долларов и может доходить до 2500 долларов за самые мощные образцы.