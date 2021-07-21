Смена гарантирующего поставщика в двух регионах СКФО не отразится на энергоснабжении

Совсем скоро - первого августа 2021 года - в соответствии с приказами министерства энергетики РФ функции гарантирующего поставщика электроэнергии на территории двух регионов СКФО - Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии - переходят к ПАО "Россети Северный Кавказ". Основанием для этого послужило решение Наблюдательного совета НП "Совет рынка" о лишении прежних региональных гарантийных поставщиков статуса субъекта оптового рынка.

Как пояснил и. о. генерального директора ПАО "Россетти Северный Кавказ" Роман Левченко, все меры, которые предпринимают органы власти и энергетики, прежде всего, направлены на достижение одной цели - повышение качества и надежности энергоснабжения потребителей. Однако жителям республик необходимо знать, что с целью перевода всех абонентов на обслуживание ПАО "Россети Северный Кавказ" в лице филиалов "Каббалкэнерго" и "Карачаево-Черкесскэнерго" энергокомпанией запланировано оперативное снятие показаний приборов учета как у юридических, так и у физических лиц. Все потребители заплатят только за фактически использованную электроэнергию - никаких дополнительных расходов не будет. Все работы по снятию показаний приборов учета будут проводиться бесплатно.

Население Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии имеет возможность и самостоятельно произвести снятие показаний счетчиков на дату, установленную для перехода потребителей (то есть на первое августа), и передать их в ближайшее отделение филиала "Россети Северный Кавказ".

Юридическим лицам необходимо с первого августа 2021 года обратиться в свой региональный филиал "Россети Северный Кавказ", где им будут предоставлены бланки договоров энергоснабжения/купли-продажи электроэнергии для перезаключения с новым гарантпоставщиком. Договоры должны быть заключены в течение двух месяцев - до конца сентября.

Перевод населения на обслуживание к новому гарантпоставщику будет осуществлен автоматически. В счетах-квитанциях за потребленную электроэнергию изменятся только платежные реквизиты и поставщик электрической энергии. Пункты приема платежей и способы оплаты для населения остаются прежними, номера лицевых счетов абонентов также не изменятся.

"Должен отметить, что смена гарантирующих поставщиков не освобождает потребителей от обязанности своевременно оплачивать уже потребленную электроэнергию. Все платежи, которые относятся к дебиторской задолженности и возникли до 31 июля 2021 года, необходимо оплачивать на счет прежнего гарантпоставщика. Текущие и авансовые платежи с первого августа 2021 года будут поступать уже на счет филиала "Россети Северный Кавказ", - уточнил Роман Левченко.

Производственный персонал прежних гарантпоставщиков будет трудоустроен в региональный филиал электросетевой компании. Сотрудники энергосбытовых организаций, относящиеся к категории производственного персонала, продолжат работу в филиале и будут осуществлять деятельность в рамках своих компетенций.

"Для нас важно, чтобы работу с потребителем продолжили профессиональные опытные специалисты, обладающие всеми компетенциями. Потому что от профессионализма энергетиков надежность энергоснабжения зависит так же, как и от производственных программ", - подчеркнул руководитель компании.

Пресс-релиз подготовлен ПАО "Россети Северный Кавказ"