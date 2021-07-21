Суд на Ставрополье арестовал пятерых фигурантов дела Сафонова

Городской суд Ессентуков вынес решения по мере пресечения всем фигурантам уголовного дела о взятках, в рамках которого были задержаны восемь человек, включая начальника УГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова. Как сообщили "РГ" в пресс-службе краевого суда, пять человек заключены под стражу.

- Заместителю начальника УГИБДД Ставропольского края Александру Ткаченко назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, Мельчикова и Горлов помещены под домашний арест, заключены под стражу сам Сафонов и еще четверо подозреваемых: Аржанухин, Мельчиков, Сотников и Парахин, - сообщили в пресс-службе краевого суда.

Арест для всех подозреваемых продлится два месяца, после чего может быть продлен.

Ранее сообщалось, что меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца избрали главе Госавтоинспекции Ставропольского края Алексею Сафонову. Его и ряд предполагаемых сообщников задержали утром 20 июля. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере в составе организованной группы.