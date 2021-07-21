Врача из КЧР заподозрили в участии в террористической организации

Следователи возбудили уголовное дело в отношении уроженки станицы Сторожевая Карачаево-Черкесской Республики, сообщает пресс-служба регионального управления СК.

Гражданку подозревают в участии в деятельности террористической организации.

По данным следствия, 12 августа 2016 года женщина улетела в Турцию, откуда перебралась в Сирию. С конца августа 2016 года по настоящее время она работала врачом в госпитале Ракки. Как отмечается, больница является структурным подразделением одной из террористических организаций. Кроме того, утверждается, что россиянка придерживается религиозно-экстремистских взглядов.

Расследование уголовного дела продолжается, идет закрепление доказательной базы.

За участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, уголовный кодекс предусматривает наказание от десяти до двадцати лет лишения свободы.