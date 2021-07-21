Замглавы СИЗО в Пятигорске заподозрили во взяточничестве

В Пятигорске на заместителя начальника СИЗО-2 управления федеральной службы исполнения наказания России завели уголовное дело о взяточничестве. Об этом в среду сообщили в краевом следственном управлении СК РФ.

По версии правоохранителей, с июня 2020 года по апрель 2021 года он получил около 150 тысяч рублей. В обмен он должен был улучшить условия работы двоим осужденным. А также пообещал оформить ходатайство в суд, чтобы одного из тех, содержался в следственном изоляторе, освободили условно-досрочно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статьи 290 УК РФ ("Получение взятки"). Завели дело по материалам УФСИН России по Ставропольскому краю.