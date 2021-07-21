Как получить компенсацию за ремонт машины, на которую упало дерево

Жители Калининграда взыскали с городской администрации более 400 тысяч рублей за тополь, повредивший их автомобили. Горожанам удалось доказать, что чиновники не обследовали дерево и не ухаживали за ним. В результате тополь сгнил, ослаб и упал в безветренную погоду. Впрочем, даже если ствол повалился на вашу машину из-за сильного ветра, юристы призывают искать виновных и требовать компенсацию. К кому обращаться с претензией, как доказать свою правоту, выясняла корреспондент "Российской газеты".

Начните с полиции

Инцидент, о котором идет речь, произошел в самом центре Калининграда в сентябре 2019 года. Высокий тополь неожиданно упал, подмяв под себя сразу несколько автомобилей. Жертв, к счастью, не было, но двум машинам требовался дорогостоящий ремонт.

Как выяснилось, тополь рос на территории общего пользования муниципалитета, то есть за его сохранность отвечал комитет городского хозяйства администрации Калининграда. В других подобных случаях могут быть иные ответчики: управляющая компания или товарищество собственников жилья, если дерево растет на придомовой территории, дорожная служба, если речь идет о лесополосе вдоль трассы. Чтобы узнать, кто отвечает за конкретную территорию и конкретное насаждение, лучше всего обратиться с запросом в администрацию муниципалитета.

Однако самое первое, что необходимо сделать, - это обратиться в полицию. Если дерево упало на машину во время езды, автомобилист должен остановиться и позвонить в Госавтоинспекцию. Если это произошло на парковке, вызывайте участкового.

- В ожидании сотрудников правоохранительных органов следует подробно с разных ракурсов сфотографировать дерево, - советует калининградский юрист Петр Губенко. - Нужен не только общий план, но и снимки места, где оно переломилось, несколько крупных фотографий ствола, кроны, пня. Затем желательно обратиться в аккредитованную организацию и провести лесопатологическую экспертизу. Хорошо, если к моменту исследования дерево останется лежать на месте происшествия. Но даже если упавший ствол увезут, эксперт сможет сделать заключение, обследовав пень и изучив снимки. Для этого и нужен подробный фотоотчет.

Дерево может упасть и в безветренную погоду, если ослабло из-за плохого ухода

Если пострадавших нет, полиция вынесет отказ в возбуждении уголовного дела, в котором будет описано происшествие, указаны его причины. Этот отказ, а также результаты лесопатологической экспертизы и экспертное заключение, определяющее стоимость ремонта авто, необходимо отправить вместе с досудебной претензией. Отправлять документы следует ценным письмом с описью вложений.

- Не забудьте указать реквизиты счета, на который вы хотите получить компенсацию, - продолжает юрист. - В моей практике был случай, когда дорожная служба решила не доводить дело до суда и сразу выплатила автомобилисту около 800 тысяч рублей. Если же ответа на претензию нет, обращайтесь в суд.

В пользу автомобилистов

Петр Губенко представлял интересы двух владельцев автомобилей, которые повредил тополь в центре Калининграда. Он давно специализируется на подобных делах. По словам юриста, деревья падают на машины в Калининградской области довольно часто. Как правило, это происходит во время сильного ветра. Но даже если МЧС объявляло штормовое предупреждение, автомобилисты могут взыскать ущерб.

- Штормовое предупреждение в нашем регионе объявляют едва ли не каждый месяц, - продолжает Петр Губенко. - Однако здоровые деревья должны выдерживать сильные ветра. Судебная практика такова: если дерево сломалось в результате болезни, а не было вырвано с корнем в результате обстоятельств непреодолимой силы, в большинстве случаев решение будет принято в пользу автомобилиста. Кроме того, важно, как был припаркован автомобиль. Если вы оставили машину на открытом грунте вблизи дерева, которое изначально выглядело больным, суд может посчитать, что владелец территории и насаждения не виноват в причинении ущерба. Чтобы претендовать на компенсацию, автомобиль должен стоять на асфальте, не нарушая Правил дорожного движения.

Две машины, на которые упал тополь, были припаркованы по всем правилам на асфальтированной территории. Лесопатологическая экспертиза установила: дерево поразили гнилевые заболевания, сделавшие его неустойчивым. Чиновники не смогли доказать, что они надлежащим образом ухаживали за насаждением. В течение года, предшествовавшего инциденту, дерево никто не обследовал.

Центральный районный суд, руководствуясь Гражданским кодексом РФ, взыскал в пользу автомобилистов расходы на ремонт транспортных средств, экспертизу и уплату госпошлины. Одному из истцов присудили 341 тысячу рублей, другому - около 80 тысяч.

- Понять, что дерево почти сгнило изнутри, мог исключительно специалист, имеющий достаточную квалификацию для проведения визуальной диагностики деревьев. Гражданин, не обладающий специальными знаниями, не способен провести такую диагностику. К такому выводу пришел эксперт федерального бюджетного учреждения "Рослесозащита", - отмечает пресс-секретарь Калининградского областного суда Марина Бучная. - В то же время комитет городского хозяйства не смог доказать, что он принимал необходимые меры для предотвращения инцидента. Поэтому Центральный районный суд Калининграда удовлетворил исковые требования владельцев автомобилей, а областной суд оставил эти решения без изменений.

Тем временем

Владелец одного из пострадавших автомобилей, Дмитрий, уже получил компенсацию в 341 тысячу рублей. Дерево полностью смяло заднюю левую часть его машины. Калининградец рекомендует людям, попавшим в подобную ситуацию, проводить экспертную оценку ущерба до начала ремонта.

- Это позволит компенсировать стоимость устранения различных скрытых дефектов, - говорит Дмитрий. - После того как ремонтники разберут машину, доказать, что те или иные неисправности возникли из-за падения дерева, будет сложно. У меня, к сожалению, до сих пор всплывают различные проблемы, в том числе с ходовой частью, и компенсация не покрывает затраты на их решение. Но в любом случае 341 тысяча рублей - это большая сумма, я рад, что решил за нее побороться.