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21.07.2021 15:33
Рубрика: Происшествия

Калининградского фотографа осудили за изнасилование 13 детей

Текст: Ульяна Вылегжанина ( Калининградская область)

В Калининградской области осудили педофила, который надругался над тринадцатью мальчиками. Гурьевский районный суд приговорил 34-летнего мужчину к 14,5 года лишения свободы в колонии строгого режима и дополнительным ограничением свободы. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по региону. Приговор еще не вступил в законную силу.

Под Калининградом мужчина поджег дом с женой и детьми внутри

Как установили следователи и суд, калининградец с января 2018 года по февраль 2020 года вошел в доверие к мальчикам и неоднократно совершал в отношении них различные действия сексуального характера. Следователи квалифицировали эти действия как насильственные, поскольку в силу возраста жертвы находились в беспомощном состоянии и не могли точно понимать, что с ними происходит. Всем детям было не более 12 лет.

С жертвами педофил поддерживал дружеские отношения, приглашал к себе домой, предлагал поиграть в компьютер. Лишь в феврале 2020 года один из мальчиков рассказал о насилии родителям.

Некоторые СМИ сообщили, что осужденный являлся фотографом и волонтером одного из известных калининградских благотворительных центров, а со своими жертвами он знакомился на детских праздниках и фотосессиях. Однако это утверждение верно лишь отчасти.

По данным следственного управления, все 13 мальчиков - это соседские дети и их друзья. Источник в правоохранительных органах подтвердил корреспонденту "Российской газеты", что осужденный являлся фотографом и волонтером благотворительного центра. Но эпизоды насилия к этой волонтерской работе отношения не имели.

В благотворительном центре пояснили: доступ к прямому контакту с детьми получают только регулярные волонтеры, на каждого из которых центр заводит личное дело. Однако осужденный был нерегулярным волонтером. Он делал для центра фотографии на открытых публичных мероприятиях, на которые вправе прийти любой желающий, но не мог напрямую контактировать с детьми. Жалобы от детей, родителей и опекунов по поводу действий этого волонтера в благотворительный центр также не поступали.

На стадии предварительного следствия и в суде калининградец признал свою вину в полном объеме.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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