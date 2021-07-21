Минобороны открыло на сайте раздел о Главном военно-морском параде

Посетители интернет-портала ведомства смогут там ознакомиться со сценарием и особенностями парада на Неве и на Кронштадтском рейде, схемами построения кораблей и деталями воздушной части большого праздничного смотра.

Всего в Главном военно-морском параде, который состоится 25 июля в Санкт-Петербурге, будет задействовано более 50 кораблей, катеров и подводных лодок. В их числе ракетный крейсер "Маршал Устинов", фрегат "Адмирал флота Касатонов", корветы "Гремящий" и "Стойкий". Впервые в Главном военно-морском параде примет участие ракетный подводный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир" проекта "Борей-А". В линии статического показа в Кронштадте также будут атомные подводные ракетные крейсеры "Орел" и "Вепрь".

Еще зрители увидят большие десантные корабли "Петр Моргунов" и "Минск", корабли противоминной обороны "Александр Обухов" и "Владимир Емельянов". Также в параде задействовуют корабли ВМС Индии, Пакистана и Ирана. Историческую часть торжественного мероприятия возглавит 54-пушечный линейный корабль "Полтава", воссозданный на исторической верфи.

В парадном строю над городом пролетят более 40 единиц авиационной техники. В том числе истребители Су-33, Су-27, МиГ-29, фронтовые бомбардировщики Су-24, штурмовики Су-25, противолодочные самолеты Ту-142 и Ил-38, самолеты-амфибии Бе-12, пары палубных истребителей Су-33, а также вертолеты Ми-8, Ка-31Р, Ка-29 и Ка-27М.

В новом разделе на сайте Минобороны РФ в удобном инфографичном виде представят подробную информацию о проведении 25 июля военно-морских парадов в базах ВМФ России - Балтийске, Владивостоке, Каспийске, Североморске и Севастополе.

Особый интерес у интернет-пользователей должна вызвать собранная в разделе информация по тактико-техническим характеристикам разнообразной техники, в том числе исторической, задействованной в Главном военно-морском параде.

Раздел представлен на русском и английском языках и оптимизирован для удобства доступа с мобильных устройств.

Справка "РГ"

Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге в День ВМФ 25 июля в год 325-летия российского флота. Также военно-морские парады в этот день пройдут в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске, Владивостоке и Тартусе (Сирия). Всего в парадах будут участвовать до 15 тысяч человек, около 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники.