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21.07.2021 01:00
Рубрика: Власть

Общественник предложил сажать за призыв против вакцинации

Текст: Вера Черенева (Ленинградская область)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
В министерство юстиции России направлено предложение ввести уголовную ответственность для людей, призывающих других отказываться от вакцинации от COVID-19. Только вот соответствует ли такая инициатива букве закона?

Автор инициативы - первый зампредседателя Общественной палаты Ленобласти Владимир Петров считает необходимым ввести наказания для трех категорий граждан. Как следует из текста обращения, Петров считает нужным привлекать к уголовной ответственности тех, кто советует другим не прививаться по немедицинским показаниям. "Я могу понять, когда человек не делает вакцину из-за медицинских показаний. Но я не понимаю и не хочу понимать тех, кто призывает отказываться от вакцинации по каким-то фантастическим причинам: "заговор", "эксперимент", "концлагерь", - прокомментировал автор свою инициативу.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Отдельно Петров считает нужным привлекать к ответственности тех медработников, которые отговаривают пациентов делать прививку. Третья категория граждан, для которой предлагается ввести ответственность, - это изготовители и пользователи поддельных документов о вакцинации. Стоит отметить, что уголовные дела в отношении тех, кто продает и пользуется фальшивыми сертификатами, возбуждаются и сейчас, но автор считает важным разработать отдельную статью в УК.

В минюсте на обращение Петрова на момент сдачи номера в печать не отреагировали.

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