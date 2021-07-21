Позволит ли стандарт качества улучшить работу такси в Петербурге

Комитет по транспорту Петербурга спустя полгода напряженной работы с участниками рынка разработал Стандарт качества для такси. Документ носит рекомендательный характер, но в Смольном рассчитывают, что компании возьмут его на вооружение.

Новый документ имеет подчеркнуто этическую направленность. Многие правила, указанные в нем, выглядят как нечто само собой разумеющееся. Например, в правилах указано, что музыку во время поездки выбирает водитель, но в соответствии с пожеланиями пассажира. Если пассажир слушает что-то свое, то он должен надеть наушники.

Один из ключевых пунктов документа - таксовать может человек, имеющий минимум три года водительского стажа. Сейчас с похожей инициативой выступила Госавтоинспекция России. Ведомство в принципе предлагает запретить водителям со стажем менее трех лет подключаться в агрегаторам, которые занимают в мегаполисах львиную долю рынка.

- Несмотря на то что данный Стандарт имеет рекомендательный характер, мы надеемся, что в ближайшем будущем он будет применяться безоговорочно, - отметила Ирина Зарипова, председатель Общественного совета по развитию такси, и подчеркнула: многие положения нового документа и так прописаны во внутренних правилах компаний-перевозчиков.

Пока практика показывает, что не все компании играют по правилам. Например, реальность такова, что за рулем в принципе может оказаться таксист без прав. Такого водителя, по данным ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, два месяца назад задержали петербургские полицейские на проспекте Стачек, когда он пересек двойную сплошную. В момент задержания, которое, к слову, проходило с применением табельного оружия, в салоне авто была едва живая от ужаса пассажирка.

Если водители, которых нужно задерживать с полицейской погоней, - это все-таки редкость, то вот нелегал за рулем такси - дело вполне обычное. Петербургская полиция минимум дважды в год проводит масштабные рейды по выявлению нелегалов. В этом году при проверке документов у более чем двух тысяч водителей было выявлено 163 таксиста без лицензии. В сводном реестре выданных разрешений на управление такси в Петербурге и Ленобласти на момент сдачи материала значилось 28 342 машины. Именно столько автомобилей такси должно ездить по улицам двух регионов. Сколько их на самом деле, вопрос открытый.

На прошлой неделе межведомственная транспортная комиссия Петербурга, которая вообще-то проверяла соблюдение водителями ПДД и масочного режима, выявила пять нелегальных таксистов.

В сводках МВД регулярно появляются сообщения о таксистах-насильниках, таксистах - нарушителях ПДД. Этический кодекс, разработанный Смольным, рассчитан на добросовестных игроков, к которым, к слову, претензий у пассажиров и у надзорных органов и так практически нет. Однако пока сам пассажир не знает, легальный ли таксист его везет, а также есть ли у него права, вопрос, кто выбирает музыку для поездки, отходит на второй план.

Тем временем

Попали в правила и некоторые моменты, которые ранее вызывали ожесточенные споры в социальных сетях. В частности, новый Стандарт подразумевает, что таксист должен помочь пассажиру погрузить вещи в багажник. Отдельно прописано, что водителю нужно помогать гражданам с инвалидностью сесть в салон.

Споры по поводу сдачи, которую таксисты выдают далеко не всегда, в Смольном решили так: у водителя должен быть размен, но пассажиру при заказе машины необходимо предупредить, что он будет расплачиваться крупной купюрой.

Отдельно прописано, что таксист вправе отказаться от перевозки, если пассажир пьян.