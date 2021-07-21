СК расследует дело об обнаруженной подземной тюрьме в Ленобласти

В среду Александр Бастрыкин выслушал доклад руководителя СУ СК по Ленинградской области о новости, которая уже трое суток обсуждается по всей стране - об обнаруженной в Ленинградской области подземной тюрьме.

Журналисты и читатели-зрители строили предположение и догадки, чей бункер. Силовики молчали. И лишь в среду СК официально объявил, что о бункере знает, дело, в котором он фигурирует, - расследует.

Но от официального сообщения следственного ведомства вопросов стало еще больше. Так, что известно на этот момент? Утром в понедельник 19 июля, СМИ сообщили, что в окрестностях Петербурга обнаружена подземная тюрьма с крематорием. Она находится в заброшенном коттеджном поселке "Новый Петербург" во Всеволожском районе области. Вход в тюрьму закрыт плитой, которая поднималась только гидравлическим устройством. В подвале три камеры со стандартными для мест лишения свободы решетками. В камерах - унитазы, рукомойники и двухъярусные кровати. Двери - стальные.

В тюрьме были система отопления, канализация и вода. На участке есть колодец, на дне которого печь, куда мог поместиться человек.

Местные журналисты подчеркивали - камеры закрывались на замки как в СИЗО "Кресты". А снаружи это скромный дачный дом на участке с глухим забором. Спустя сутки после публикации снимков тюрьмы, портал 47news сообщил, что первым собственником дома был бывший сотрудник оперчасти СИЗО N4 Ренат Алимзанов. В 2004 году он ушел на пенсию и создал две компании, одна из которых была охранным предприятием. В 2018 году Алимзанов умер. Потом участок несколько раз менял хозяев. Любопытно, но одним из владельцев стал уроженец Кронштадта по фамилии Мкртычян, судимый за разбой, вымогательства и похищение человека. В 2010 году Мкртычян сменил фамилию на Эскобар. Спустя буквально несколько часов после публикаций о странном объекте в поселок приехала строительная техника и все, что могли - закопали.

Журналисты выдвигали версии, для чего использовали тюрьму. РЕН ТВ заявило, что бункер упоминался в деле об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии во Всеволожском районе в 2018 году. "Лента.ру" сообщила, что узниками подземной тюрьмы могли быть бизнесмены, заработавшие на криптовалюте.

Как оказалось, в Агалатовское сельском поселении о бункере знали с 2019 года, когда в доме началось следствие.

- Помню, когда вместе с собственником дома мы пришли на участок, следователю показали всю эту конструкцию, он пришел в ужас. Я никогда не видел, чтобы человек испытывал такие эмоции, - говорит глава сельского поселения Владимир Сидоренко. - Это точно невозможно подделать, он не знал, что там такое творится.

Собственник, как это часто случается, был номинальный. Много лет назад знакомый попросил его оформить в собственность участок, а к нему обратился, в свою очередь, другой знакомый. Нынешний владелец в первый раз оказался в доме только в сопровождении сотрудников СК. Сам поселок был полузаброшен.

- Знаете, в конце двухтысячных бывало такое, что компания замахивается на масштабный проект, берет кредит, а потом не может реализовать, - продолжает Сидоренко. - Вот и здесь так получилось, построили всего восемь домов, люди иногда появляются только в трех. В том доме никогда никто не проживал, собственник платил земельный налог и все.

А вот официальное заявление представителя СК по Ленинградской области Марии Добрыниной:

- СК по Ленинградской области расследуется уголовное дело по факту убийства мужчины, тело которого с огнестрельными ранениями головы было обнаружено в автомобиле "Мерседес", находившемся на трассе "Сортавала - Санкт-Петербург". Установлено, что выстрелы производились из другого автомобиля, путь следования которого был установлен. Этот автомобиль проследовал в сторону одного из домовладений во Всеволожском районе. Территория, на которой находилось это строение, была огорожена металлическим забором. В ходе осмотра было установлено, что дом нежилой. Под строением был обнаружен подвал.

СК: Экспертиза показала, что следов пребывания людей в этой тюрьме- подвале не обнаружено

По словам Добрыниной, экспертиза показала, что следов пребывания людей в этой тюрьме-подвале не обнаружено. Участок принадлежит жителю Санкт-Петербурга. И его уже неоднократно допрашивали. По его словам, на участке он никогда не был. Добрынина добавила: "Вход в подвал был засыпан песком на основании обращения собственника строения в местную администрацию". Странное заявление. Собственник про подвал узнал от СК и решил его засыпать. А скорость, с которой чиновники откликаются на заявление граждан, просто поражает воображение.