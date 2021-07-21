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21.07.2021 13:26
Рубрика: Власть

В Ленобласти будут бороться с дорожным вандализмом с помощью частушек

Текст: Мария Голубкова (Ленинградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 163(8514)
В Ленинградской области решили привлечь внимание к проблеме дорожного вандализма. Оказывается, тот факт, что дорога - это не только само полотно, но и дорожные знаки, остановки, барьерные ограждения, которые устанавливают для удобства и безопасности всех участников дорожного движения, - некоторым просто не приходит в голову.

Поэтому остановки разрисовывают и ломают (а иногда просто сдают на металлолом, как и перила мостов), в дорожные знаки стреляют из разных видов оружия, а катафоты на барьерах бьют или скручивают. Устав от постоянных ремонтов, дорожники региона объявили конкурс частушек. Лучшие пять разместят на плакатах и билбордах вдоль областных дорог в назидание вандалам.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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- Результаты творчества принимаются до конца июля, после чего будут выбраны набравшие большее количество лайков частушки, - уточнили в комитете. - В дальнейшем они будут использоваться для оформления новых остановочных павильонов и для плакатов рядом с дорожными объектами, где были замечены случаи вандализма.

Как отметили в областном "Ленавтодоре", проблема вандализма - вопрос не только эстетики и удобства, но и безопасности: отсутствие дорожного знака может спровоцировать аварию. Например, в ситуации ограниченной видимости на трассе водитель не узнает, что обгон запрещен, и выедет на встречную полосу. А по статистике, лобовые столкновения влекут за собой наиболее тяжкие последствия.

Поэтому сначала у жителей региона поинтересовались, какой метод перевоспитания вандалов - от видеонаблюдения до исправления причиненного ущерба за свой счет или пропаганды правильного поведения - они считают наиболее эффективным. Свои мнения по данному вопросу к моменту подготовки текста к публикации под опросом в официальной группе дорожного комитета в социальной сети "ВКонтакте" оставили более ста человек. А конкурс частушек родился из комментариев.

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Варианты предлагаются самые разные: "Зачесалася рука - рисовать охота. Полечи свою чесотку - выкраси ворота", - предлагает пользователь по имени Марина. Есть варианты более радикальные: "Скажем нет мы вандализму! Он сродни алкоголизму, портит он нутро людское, убивает все святое", есть более мягкие: "Скажем мы вандалу дружно: ничего ломать не нужно". А максимальное число положительных отметок пользователей собрала даже не частушка, а песенка из трех куплетов с припевом: "Хулиган, ты должен знать, что ответ тебе держать!"

- Вандализм - это сознательное стремление делать хуже мир вокруг себя, - пояснил идею конкурса глава дорожного комитета Ленобласти Денис Седов. - Мы хотим, чтобы "народный глагол" дал почувствовать таким людям весь спектр эмоций, которые испытывают наши жители, глядя на подобную "деятельность".

В комитете по дорожному хозяйству подчеркивают, что не считают пропаганду единственным действенным способом борьбы с вандалами и согласны с читателями, что проблему нужно решать комплексно: и пропаганда, и воспитание ответственного поведения, и штрафы.

Контакт

Предложить свой вариант стихотворного "урока" дорожным вандалам можно в паблике "Дороги Ленинградской области" социальной сети "ВКонтакте".

Тем временем

В Ленинградской области одновременно проходит еще один конкурс частушек - на тему вакцинации от COVID-19. Участникам предлагается снять небольшое видео, желательно в народных костюмах, и разместить у себя на странице в соцсети с хештегом #ПрорвемсяПривьемся. Уже есть, к примеру, такой вариант: "Я гуляю в маске, строю парням глазки. Парни мне в ответ кричат: "Предъяви сертификат".

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область

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