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21.07.2021 13:51

В Немане благоустроили парк и площадь возле замка Рагнит

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 163(8514)
В Немане на востоке Калининградской области благоустроили парк и площадь возле замка Рагнит. Работы шли в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который город выиграл в 2020 году.

В парке установили новую систему освещения и детский городок, замостили прогулочные дорожки вдоль озера. На самом водоеме появились оборудованные места для рыбалки и амфитеатр. А территорию, прилегающую к главной неманской достопримечательности, замку Рагнит, озеленили. Здесь будет работать информационно-туристический центр.

Фото: Алексей Михайлов/РГ
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Общий объем финансирования составил 67,8 миллиона рублей. Из них 45 миллионов - это федеральный грант, который город получил в рамках всероссийского конкурса. Неман стал единственным муниципалитетом Калининградской области, вошедшим в прошлом году в число победителей. Еще 10,8 миллиона выделил областной бюджет, остальное - это вклад муниципальной казны и деньги из внебюджетных источников.

- В Немане после завершения работ появился инвестор, выразивший желание обустроить кафе, - рассказал заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов. - Качественно благоустроенная территория дает возможности для ее капитализации, повышения туристической привлекательности. Вовлечение малого бизнеса отражается на налоговой базе муниципалитетов, ставших победителями всероссийского конкурса.

Справка "РГ"

Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях проводится с 2018 года. Проекты, разработанные в Калининградской области, становились лучшими 11 раз. Победителями конкурса в 2021 году вновь стали Гусев и Светлогорск.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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