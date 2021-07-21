В Петербурге преступная группа пойдет под суд за обман ветеранов

В Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении злоумышленников, обиравших ветеранов и блокадников.

Как рассказывают в региональном ГУ МВД, обман стариков был почти "семейным бизнесом". В преступной группировке состояли 47-летняя женщина, ее 29-летняя дочь со своим 33-летним сожителем и 42-летняя знакомая. К слову, все они ранее судимы.

Схема не нова. Вначале негодяи звонили пенсионерам под видом медработников, рассказывали о внезапно выявленных страшных заболеваниях и убеждали купить "жизненно необходимое лекарство". После этого приезжали к своим жертвам домой и под видом чудо-средств продавали им биологически активные добавки, причем по завышенной в несколько раз цене.

Примечательно, что негодяи специализировались исключительно на ветеранах Великой Отечественной войны и блокадниках, причем старались обирать их до копейки. Чтобы не заронить сомнения в своей честности, они разыгрывали целые спектакли. А если видели, что после покупки БАДа у пожилых людей еще остались деньги, делали все возможное, чтобы прикарманить и их. Подчас не гнушались и самым обычным воровством: под каким-либо предлогом отсылали пенсионера из комнаты и просто забирали сбережения. В одном случае злоумышленница не только продала 94-летней петербурженке "пустышку", но и, воспользовавшись ее невнимательностью, похитила 300 тысяч рублей. После таких визитов старики нередко оставались вовсе без средств к существованию.

Следствие длилось около года. Если в момент задержания участникам преступной группы можно было вменить лишь три эпизода, то сейчас установлено, что всего за три месяца - с апреля по июнь 2020-го - от "торговцев лекарствами" пострадали как минимум 14 человек в возрасте от 81 года до 95 лет. По данным фактам возбуждены 14 уголовных дел по статье "мошенничество" и три дела по статье "кража".

В ближайшее время все четверо окажутся на скамье подсудимых.

Цифра

2,5 миллиона рублей составила общая сумма ущерба.