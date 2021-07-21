В Петербурге состоится гала-концерт в честь Бориса Эйфмана

22 июля в Петербурге состоится грандиозный гала-концерт в честь Бориса Эйфмана - основателя и бессменного художественного руководителя Санкт-Петербургского академического театра балета. Маэстро исполняется 75 лет, и праздничная программа этого дня - его своеобразная творческая биография.

- Гала-концерт собран из отдельных фрагментов моих балетов, и в этом смысле его сюжет - моя собственная жизнь, - рассказал Борис Эйфман, отвечая на вопрос корреспондента "РГ". - Там есть советский период и часть моей сегодняшней жизни, мои старые работы и даже спектакль, которого еще не видел никто, - новая "Чайка". Такая ретроспектива показывает жизнь художника, и в этом драматургия моего праздничного вечера. Я глубоко признателен банку ВТБ, давнему партнеру и другу нашего театра, за многолетнюю поддержку и помощь, оказанную коллективу в связи с проведением мероприятий в честь моего юбилея.

Гала-концерт на сцене Александринского театра завершает серию выступлений Театра балета Бориса Эйфмана в Петербурге. За восемь дней зрители увидели четыре спектакля - новый балет "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", а также избранные постановки прошлых лет - "Анну Каренину", "Эффект Пигмалиона", "Роден, ее вечный идол". Каждый (за исключением "Родена") был показан два раза - и билетов было просто не достать. Теперь на очереди - Москва. Спектакль о французском комедиографе и балет по роману Толстого труппа представит на Исторической сцене Большого театра России в рамках фестиваля "Черешневый лес" и завершит свой визит в столицу также гала-концертом.

Даже из афиши юбилейных гастролей видно, что Борис Эйфман чрезвычайно постоянен в своих привязанностях. Его любовь - классика, в особенности русская классика. Постановка о Мольере и Дон Жуане - уже вторая в его биографии, спустя ровно 20 лет. "Чайка" - тоже, с подзаголовком "Балетная история". Однако хореограф никогда не реанимирует свои старые балеты в первозданном виде.

- "Чайка. Балетная история" - действительно уже вторая сочиненная мной хореографическая трактовка пьесы Чехова, - отмечает он. - Как и в прошлой постановке, вышедшей в 2007 году, главными героями спектакля будут деятели танца. Впрочем, теперь извечная тема поиска нового слова в искусстве получит совершенно иное раскрытие.

О планах на будущее Борис Эйфман предпочитает не говорить, хотя признается, что очень ждет своей сцены - завершения строительства Театра танца Бориса Эйфмана. Однако на презентации уникальной двухтомной книги-летописи, посвященной истории театра, журналисты обратили внимание, что в его репертуаре уже были "Братья Карамазовы" и "Идиот" Достоевского: увидим ли "Преступление и наказание"? Хореограф признался, что давно думает об этом и сейчас идет "мучительный застольный период" работы над спектаклем - изучение источников.

- Трудность в том, что это совершенно небалетная история, - поясняет Борис Эйфман. - До сих пор я ставил спектакли о любви мужчины и женщины, а "Преступление и наказание" - это произведение о любви к Богу и об искушении дьявола. Выразить это посредством танца очень сложно. Я должен найти адекватную балетную историю на этот сюжет - сохранить философию, проблематику, героев Достоевского и при этом дать возможность показать ее на балетной сцене.

Из первых уст

- Как можно сформулировать главную идею книги об истории театра, которая вышла к вашему юбилею?

Борис Эйфман: Двухтомное издание "Балет Бориса Эйфмана. Магический театр танца" подробно рассказывает о 40-летней истории труппы и всех постановках, выпущенных ею с 1977 по 2017 год. Автором и редактором книги стала Татьяна Боборыкина - известный литературовед и блестящий специалист по творчеству нашего театра. Повествование в летописи выстраивается в двух измерениях. Первое - публицистическое - представлено статьями с обзорами основных этапов жизни труппы. Второй план - своеобразный дайджест по каждому из спектаклей, включающий фрагменты рецензий, архивные документы и, что самое ценное, уникальные воспоминания артистов, педагогов, художников. Работа над летописью велась достаточно долго и скрупулезно. И рассказ на самом деле еще не завершен, ведь история театра продолжает твориться на наших глазах. Полагаю, именно эта непрерывность бытия и есть ключевая идея книги.