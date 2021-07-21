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21.07.2021 14:30

В Петербурге станет проще оспаривать решения собраний собственников жилья

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 162(8513)
В жилищную инспекцию Петербурга поступает все больше жалоб от собственников квартир на фальсификацию решений общих собраний. Чаще всего горожане сетуют, что не участвовали в голосовании, поскольку вообще о нем не знали. Как правило, речь идет о смене управляющей компании или способа управления домом. Фальсификация решения собрания - главное орудие недобросовестных УК.
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Из-за наплыва таких жалоб в Северной столице разрабатывают оперативную схему, по которой собственники смогут легко и быстро через интернет проинформировать городскую жилищную инспекцию о том, что они не голосовали, сообщил заместитель руководителя ведомства Юрий Кузин. Это позволит вовремя принимать решения об отклонении заявлений недобросовестных УК. На их оспаривание отводится десять дней, и многие горожане не успевают заявить о своем несогласии. Ведь для этого надо лично обратиться с паспортом в жилинспекцию или администрацию района (такой выбор появился в прошлом году).

- Чтобы поставить под сомнение решение общего собрания собственников, в представленных документах должны быть признаки его ничтожности, - пояснил Юрий Кузин. - Они определяются по наличию кворума. За основу берется общее количество голосов в многоквартирном доме, которое рассчитывается по метражу жилых и нежилых помещений. Кворум зависит от вопросов, которые выносятся на собрание. Например, при смене УК в собрании должны участвовать 50 процентов собственников, владеющих половиной площадей, и более половины из них должны проголосовать "за".

Если в течение десяти рабочих дней - а в спорных ситуациях этот срок увеличивается до полутора месяцев - жилинспекция получит заявления от неголосовавших, их вычтут из общего количества голосов. Когда кворум уйдет "в минус", заявление управляющей компании, ТСЖ или ЖСК будет отклонено. В итоге организация не получит право управления домом из-за признаков ничтожности в документах. Но в инспекции подчеркивают: признать собрание ничтожным может только суд, куда вправе обратиться любой собственник.

- Наши возможности в этом вопросе ограничены. Мы можем только подсчитать голоса, и если есть обращения граждан о том, что они не голосовали, вычесть их. Выявлять признаки фальсификации, подделки документов - полномочия органов правопорядка, - уточнила начальник отдела по взаимодействию с населением Елена Злобинская.

Если в течение десяти рабочих дней - а в спорных ситуациях этот срок увеличивается до полутора месяцев - жилинспекция получит заявления от неголосовавших, их вычтут из общего количества голосов

Поток фальсификаций в войнах "управляек" за дома во многом связан с тем, что сегодня закон не требует идентифицировать голоса собственников. Этим вовсю пользуются незаконопослушные компании. Кроме того, для проведения собрания зачастую нанимаются сторонние фирмы. Если погуглить, можно найти множество таких предложений с расценками на услуги. В подобных случаях провинившуюся компанию сложно привлечь к ответственности за подделку бюллетеней, ведь формально этим занималась не она, подчеркивают в жилинспекции.

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Новая схема информирования о неучастии в голосовании предусматривает авторизацию на портале госуслуг, которая есть почти у каждого.

- Поскольку гражданин пройдет через единую систему идентификации и аутентификации, для нас это будет равносильно тому, что он лично приедет в инспекцию и предъявит паспорт. Его голос будет вычтен, - отметил Юрий Кузин.

Есть и другой частый предмет жалоб: пока идут разбирательства, управляющая организация, которую не все жильцы признали легитимной, вовсю собирает с них плату за содержание дома. И когда УК проигрывает, некоторые собственники требуют вернуть им все деньги, выплаченные компании за это время. Дело доходит до суда, но он редко удовлетворяет такие иски.

Причина в том, что "управляйка" в этот период все-таки оказывала услуги, поясняют в жилищной инспекции. Если она работала некачественно, жильцы могли пожаловаться на это и потребовать перерасчета. Но не платить совсем было бы неправильно, ведь у организации есть штат слесарей, дворников и других работников, которым она должна выплачивать зарплату.

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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