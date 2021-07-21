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21.07.2021 13:30
Рубрика: Общество

В Старой Ладоге разрушаются крепостные стены XII века

Текст: Марина Ледяева (Ленинградская область)
Российская газета - Санкт-Петербург № 162(8513)
Самый древний памятник Ленинградской области - Староладожская крепость 1114 года - может частично обрушиться в реку Волхов. Такая опасность грозит ее Восточному пряслу - участку стены между башнями. Реставрация крепости с большими перерывами тянется с середины прошлого века и никак не может завершиться.

Много лет Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник занимался спасением культовых памятников, отмечает его директор Людмила Губчевская. Из десяти храмов Ладоги не восстановили только три. Крепость все это время оставалась бедной родственницей в большом музейном семействе, хотя она всегда была главным объектом показа и градостроительной доминантой местности.

Фото: Из архива Павла Колосницына/Facebook.com/pol.freeman.90
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- К началу XXI века мы остались с полуразрушенной крепостью. Но вскоре было выделено финансирование из областного бюджета, и в 2012 году началась комплексная реставрация. Нам удалось воссоздать парадный фасад, открыть новый музей археологии в Стрелочной башне, отреставрировать церковь Святого Георгия с фресками, - перечисляет Людмила Губчевская. - Однако эта работа не была закончена, и сегодня особую тревогу вызывает восточная стена. Это руины, на которых держится огромный земляной массив. Однажды после дождя в стене образовался провал, через который часть земли ушла, как сквозь сито. Ситуация такова, что храм Святого Георгия может в любой момент сползти в воду.

Архитектор-реставратор высшей категории Сергей Лалазаров работает в Староладожской крепости с 1984 года. По его словам, и в советское время не все шло гладко. Так, реставрация надолго замерла в 1975-м, когда ушел из жизни ее инициатор и руководитель - архитектор Альберт Экк.

- Работы были заморожены почти на 30 лет. Многие объекты оставались без кровли, и в наших климатических условиях это привело к ухудшению их состояния. Руинированные прясла разрушались. Сложности были не только с финансированием, но и с организацией работ. Латали только небольшие участки, проводили противоаварийные работы. Комплексного решения долгое время не было, - подчеркивает Сергей Лалазаров.

Фото: Вера Черенева/РГ
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Но в итоге появился новый и очень интересный проект реставрации. Его авторы предложили воссоздать западную линию укреплений, чтобы получилась завершенная картина средневекового города.

- Мы также придумали, как сохранить остатки руин, чтобы это был подлинный объект культурного наследия, - поясняет архитектор. - Больно смотреть, как они исчезают ярус за ярусом. С конца XIX века, когда были раскрыты остатки башен и прясел, их объемы уменьшились в два раза. Мы решили сделать сами башни консервационными колпаками, которые защищают руины от осадков и других неблагоприятных воздействий. Обеспечили отопление, электричество, видеокамеры и другие требования к таким объектам. В итоге в Стрелочной башне удалось открыть современную экспозицию, а на Раскатной - популярную смотровую площадку.

В 2018-м финансирование прекратилось. Денег не хватило на самое слабое звено — Восточное прясло, которое никогда не реставрировалось

Но в 2018-м финансирование прекратилось. Осталось самое слабое звено - Восточное прясло, которого никогда не касалась рука реставратора. Оно уже не может быть мощной подпорной стеной для насыпных территорий, за счет которых крепость "росла" на восток.

Фото: Пресс-служба администрации Волгоградской области
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Как отмечают специалисты, работы предстоят сложные, долгие и дорогостоящие. Они будут связаны с укреплением берегов и кладок. Действовать надо со стороны воды и очень осторожно, чтобы не допустить вибраций, губительных для древних фресок. При этом в тех местах нельзя просто копать и расчищать - кругом сплошные культурные слои. Все реставрационные работы должны идти параллельно с археологическими.

- Но всем этим надо заниматься, чтобы спасти оставшееся и то, что уже сделано. В Ленинградской области всего несколько объектов XII века, и все они - в Старой Ладоге. А более ранних построек, чем ее крепость, мы просто не знаем. Поэтому она заслуживает самого трепетного отношения, - считает Сергей Лалазаров.

По мнению Людмилы Губчевской, Старой Ладоге нужна единая программа не только реставрации объектов культурного наследия, но и развития всей территории. Музей, которому исполнилось полвека, открывает новые экспозиции, принимает все больше туристов. А благоустройство села, туристическая инфраструктура оставляют желать лучшего. Все эти вопросы надо решать в комплексе, считает директор музея-заповедника.

Справка "РГ"

Раскопки древнего городища в Старой Ладоге начались в конце XIX века. Вскоре заговорили о создании музея, но первые экспозиции в Ладожской крепости появились только в июле 1971 года. Сегодняшний музей-заповедник - это свыше 150 памятников истории и архитектуры, богатейшие археологические и историко-бытовые коллекции, картинная галерея и фонд фресок.

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