В Старой Ладоге разрушаются крепостные стены XII века

Самый древний памятник Ленинградской области - Староладожская крепость 1114 года - может частично обрушиться в реку Волхов. Такая опасность грозит ее Восточному пряслу - участку стены между башнями. Реставрация крепости с большими перерывами тянется с середины прошлого века и никак не может завершиться.

Много лет Староладожский историко-архитектурный и археологический музей-заповедник занимался спасением культовых памятников, отмечает его директор Людмила Губчевская. Из десяти храмов Ладоги не восстановили только три. Крепость все это время оставалась бедной родственницей в большом музейном семействе, хотя она всегда была главным объектом показа и градостроительной доминантой местности.

- К началу XXI века мы остались с полуразрушенной крепостью. Но вскоре было выделено финансирование из областного бюджета, и в 2012 году началась комплексная реставрация. Нам удалось воссоздать парадный фасад, открыть новый музей археологии в Стрелочной башне, отреставрировать церковь Святого Георгия с фресками, - перечисляет Людмила Губчевская. - Однако эта работа не была закончена, и сегодня особую тревогу вызывает восточная стена. Это руины, на которых держится огромный земляной массив. Однажды после дождя в стене образовался провал, через который часть земли ушла, как сквозь сито. Ситуация такова, что храм Святого Георгия может в любой момент сползти в воду.

Архитектор-реставратор высшей категории Сергей Лалазаров работает в Староладожской крепости с 1984 года. По его словам, и в советское время не все шло гладко. Так, реставрация надолго замерла в 1975-м, когда ушел из жизни ее инициатор и руководитель - архитектор Альберт Экк.

- Работы были заморожены почти на 30 лет. Многие объекты оставались без кровли, и в наших климатических условиях это привело к ухудшению их состояния. Руинированные прясла разрушались. Сложности были не только с финансированием, но и с организацией работ. Латали только небольшие участки, проводили противоаварийные работы. Комплексного решения долгое время не было, - подчеркивает Сергей Лалазаров.

Но в итоге появился новый и очень интересный проект реставрации. Его авторы предложили воссоздать западную линию укреплений, чтобы получилась завершенная картина средневекового города.

- Мы также придумали, как сохранить остатки руин, чтобы это был подлинный объект культурного наследия, - поясняет архитектор. - Больно смотреть, как они исчезают ярус за ярусом. С конца XIX века, когда были раскрыты остатки башен и прясел, их объемы уменьшились в два раза. Мы решили сделать сами башни консервационными колпаками, которые защищают руины от осадков и других неблагоприятных воздействий. Обеспечили отопление, электричество, видеокамеры и другие требования к таким объектам. В итоге в Стрелочной башне удалось открыть современную экспозицию, а на Раскатной - популярную смотровую площадку.

В 2018-м финансирование прекратилось. Денег не хватило на самое слабое звено — Восточное прясло, которое никогда не реставрировалось

Но в 2018-м финансирование прекратилось. Осталось самое слабое звено - Восточное прясло, которого никогда не касалась рука реставратора. Оно уже не может быть мощной подпорной стеной для насыпных территорий, за счет которых крепость "росла" на восток.

Как отмечают специалисты, работы предстоят сложные, долгие и дорогостоящие. Они будут связаны с укреплением берегов и кладок. Действовать надо со стороны воды и очень осторожно, чтобы не допустить вибраций, губительных для древних фресок. При этом в тех местах нельзя просто копать и расчищать - кругом сплошные культурные слои. Все реставрационные работы должны идти параллельно с археологическими.

- Но всем этим надо заниматься, чтобы спасти оставшееся и то, что уже сделано. В Ленинградской области всего несколько объектов XII века, и все они - в Старой Ладоге. А более ранних построек, чем ее крепость, мы просто не знаем. Поэтому она заслуживает самого трепетного отношения, - считает Сергей Лалазаров.

По мнению Людмилы Губчевской, Старой Ладоге нужна единая программа не только реставрации объектов культурного наследия, но и развития всей территории. Музей, которому исполнилось полвека, открывает новые экспозиции, принимает все больше туристов. А благоустройство села, туристическая инфраструктура оставляют желать лучшего. Все эти вопросы надо решать в комплексе, считает директор музея-заповедника.

Справка "РГ"

Раскопки древнего городища в Старой Ладоге начались в конце XIX века. Вскоре заговорили о создании музея, но первые экспозиции в Ладожской крепости появились только в июле 1971 года. Сегодняшний музей-заповедник - это свыше 150 памятников истории и архитектуры, богатейшие археологические и историко-бытовые коллекции, картинная галерея и фонд фресок.