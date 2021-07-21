В Вологодской области появился новый портал для обращений граждан

В Вологодской области запустили в работу интернет-ресурс Градсовет35.рф. Он создан для того, чтобы аккумулировать все предложения жителей региона, обрабатывать их и контролировать реализацию.

После несложной регистрации любой желающий может оставить здесь свое предложение по улучшению территорий. Для удобства инициативы вологжан предложения разделены на 11 категорий по темам: здравоохранение, образование, культура, спорт, дороги и транспорт, ЖКХ, благоустройство, экология, экономика и так далее.

Проект позволит вологжанам стать активными участниками в формировании бюджета развития региона, отмечают в правительстве Вологодской области. Благодаря такому подходу будут учтены все инициативы: от самых маленьких локальных задач до масштабных проектов в сфере дорожного и капитального строительства. Ведь никто лучше людей, живущих на конкретной территории, не знает, что им необходимо - построить детский сад, отремонтировать школу, выкопать колодцы, починить мост или привести в порядок пожарный водоем.

Портал был представлен на градсовете в Вытегорском районе, и там же была зарегистрирована первая инициатива. Представитель родительской общественности Татьяна Моськина с помощью сайта выдвинула предложение по ремонту окон в Белоусовской школе. Оно уже принято к исполнению.