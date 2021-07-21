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21.07.2021 09:57
Рубрика: Экономика

Застройщики из четырех регионов получат льготные кредиты

Текст: Марина Трубилина
Застройщики из четырех регионов получат проектное финансирование низкомаржинальных проектов на льготных условиях, сообщает пресс-служба Минстроя.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Межведомственная комиссия при министерстве решила оказать поддержку проектам в Вологодской, Калининградской, Челябинской областях и Алтайском крае. В программу, оператором которой является ДОМ.РФ, вошли восемь жилых комплексов в этих регионах. Общая сумма возмещения по кредитам составит 170 миллионов рублей. Совокупная стоимость проектов - два миллиарда рублей.

Фото: yuliya / istock
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Поддержка низкомаржинальных проектов, с одной стороны, помогает регионам нарастить темпы и объем жилого строительства, с другой стороны - обеспечивает для людей возможность приобретать качественное и доступное жилье вне зависимости от региона, города, населенного пункта, подчеркнул замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин.

Строительные компании и банки проявляют все больший интерес к программе, отметил управляющий директор ДОМ.РФ Алексей Ниденс. "Благодаря программе застройщики получают финансирование на максимально выгодных условиях и могут запускать новые проекты в регионах, где рентабельность жилищного строительства остается невысокой", - сказал он.

В целом в программу сейчас включены 19 проектов в восьми регионах. Будет возведено 22 многоквартирных дома общей площадью почти 140 тысяч квадратных метров жилья.

Программа поддержки низкомаржинальных проектов строительства жилья была запущена в январе. На возмещение недополученных доходов по кредитам банкам из федерального бюджета выделено 6,3 миллиарда рублей. Ожидается, что эта мера позволит дополнительно построить несколько миллионов квадратных метров жилой недвижимости в регионах с недостаточным предложением жилья.

В регионах Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Правительство Минстрой Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Сибирь СЗФО Вологодская область СЗФО Калининградская область УрФО Челябинская область СФО Алтайский край

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