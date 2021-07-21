Житель Великого Устюга построил плот со всеми удобствами

- Я живу и работаю на плоту - даже совещания с планерками здесь провожу. Это мой плавучий дом с офисом, где есть все для комфортного труда и отдыха, - не без гордости объясняет хозяин благоустроенного чудо-плота, бизнесмен из Великого Устюга Виктор Чучин.

Плот, который он сам сконструировал и построил, сейчас стоит в стратегически важном месте, где реки Сухона и Юг сливаются в Северную Двину. В августе плотоводец с командой из своих друзей двинется по этой водной дороге в сторону Архангельска. Два года назад Чучин впервые прошел весь северо-двинский маршрут и произвел настоящий фурор в столице Поморья - такого плавсредства старейший порт Европы еще не видел. А всего за плечами капитана-предпринимателя уже 46 походов по северным рекам.

От солнечных батарей до подводного телевизора

Каким мы обычно представляем себе плот? Пустое пространство из связанных бревен, на котором скучает одинокий человек с багром. "Плавучий дом Виктора Николаевича" (такая надпись красуется на его творении) больше напоминает унесенный потопом кусочек поселка, который каким-то чудом держится на воде. Еще он похож на плот с палаткой, мебелью и костром из советского кинофильма "Верные друзья", но на чучинском гораздо больше разной инфраструктуры.

В центре закреплен автоприцеп, в котором есть кухня, душевая с горячей водой, стол, диван и прочая обстановка. Мебель раскладывается, образуя целых пять спальных мест. Из техники - системы отопления и кондиционирования, плита, микроволновые печи, холодильники, электрочайник и телевизор. Энергоресурсы - газ и солнечные батареи, которые позволяют подключить любой электроинструмент.

На ста квадратных метрах плота также разместились банька из клееного бруса с трапом для купания в реке, стол, скамейки, биотуалет и другие удобства. "У меня все продумано", - отмечает хозяин. Вай-фай у него на реке работает лучше, чем в иных многоэтажках. Для эффектных фотосъемок припасен квадрокоптер. Есть даже подводный телевизор для наблюдения за речными обитателями.

Идея построить плот для северных рек родилась на черноморском курорте

- За почти полвека плавания я придумывал разные модификации плотов и в итоге нашел, на мой взгляд, совершенный вариант, - рассуждает Виктор Чучин. - Он удобный и надежный, позволяет без проблем жить на реке и ходить по ней в любую погоду. Сам плот я собрал из пластиковых понтонов российского производства шириной в метр, длиной - два и высотой сорок сантиметров. Скрепил их специальными замковыми механизмами. Настелил пол, поставил по всему периметру леерное ограждение для безопасности, установил мотор. Ну а потом уже закрепил автодом и все остальное.

Там, где яхта не пройдет

Как родилась сама идея - жить на плоту? В 24 года Виктор женился и отправился с супругой в свадебное путешествие на Черное море. Три дня исправно жарился на песочке, а потом взяла такая тоска по северным рекам... И прямо на песочке Чучин стал чертить проект своего первого плота. А вернувшись домой, собрал его из бревен, которые в то время сплавляли прямо по воде.

В непростом деле помогли профессиональные знания: по специальности он инженер-строитель. А возможно, сказалась и память предков. Его отец был родом из деревни Мутовино, которая славилась своими лоцманами. В тех краях на Сухоне много порогов и других опасных участков - без знающего помощника их не одолеть. А судоходство тогда процветало: и торговые пароходы по рекам шли, и самоходные баржи... Поэтому все обращались к лоцманам в Мутовино. По преданию, их услугами воспользовался сам Петр Первый, который дважды там проходил.

С тех пор северные реки сильно обмелели. В некоторых местах теперь пройдет только плот с его 20-сантиметровой осадкой. Наш герой вполне мог бы купить себе яхту, но она не даст той свободы, что его плавучий дом (кстати, строительство и обустройство плота обошлись примерно в 700 тысяч рублей). А главное - ручная работа всегда душевнее, чем заводская.

Хоть по Волге

Плот Виктора Чучина зарегистрирован по всем правилам как маломерное судно.

- На нем можно по любой реке страны ходить - хоть по Волге. Надо только плот разобрать, перевезти туда и снова собрать. Но на восьмом десятке в дальние дали уже не так тянет, как в молодые годы, - признается Виктор Николаевич.

К речной жизни капитан плота приучил всю семью. В плавание с ним ходили супруга, четверо детей (начиная с трехлетнего возраста), а теперь и шестеро внуков приобщились. Само собой, друзья тоже всегда рады составить компанию. Из них сложилась постоянная команда в составе пяти человек для больших и сложных сплавов - например, по Северной Двине.

Судя по соцсетям, которые активно ведет Виктор Чучин, жить на реке - сплошное удовольствие. Купание и рыбалка, уха на обед и жареный улов на ужин, круглосуточный свежий воздух... Многие из тех, кто сидит в душном офисе или тесной квартире, пишут в комментариях к его постам, что тоже хотят на речные просторы. Но построить свой плавучий дом пока никто из "белых воротничков" не рискнул.

Виктор Чучин перебирается на плот в мае, как только вступает в права робкая северная весна. А осенью, когда реку начинает сковывать лед, возвращается на берег, в обычный дом. Шутит: "Как нормальный человек". А что же тогда плот - аномалия какая-то? Вовсе нет. Его хозяин своим примером показал: что для человека хорошо, то и нормально.

Виктор Чучин живет на реке с весны по осень и утверждает, что это - сплошное удовольствие. Фото: Архив Виктора Чучина

На Севере - как на Багамах

Плот - транспорт небыстрый, с него все успеешь рассмотреть. Хозяин плавучего дома может часами рассказывать о красотах северных рек:

- На Сухоне много интересных и прекраснейших мест, где мы всегда останавливаемся, чтобы ими полюбоваться. Например, за Тотьмой есть огромный камень под названием "Лось", на который сходил Петр Первый на пути в Архангельск. Васькин ключ - источник идеально чистой воды - бьет с 30-метровой высоты. Он берет начало в Щучьем озере - чистейшем и прозрачном, как Байкал. В Опоках всегда любуемся водопадом с уступами. Река там делает разворот на 180 градусов, и на берегу образуется настоящий фонтан ледяной воды.

Северная Двина более величественная и спокойная. Меня впечатлили ее широкие песчаные пляжи, которые тянутся на много километров, - совсем как на Багамах, - улыбается бывалый речник.

Делу время

Прямо с плота Виктор Чучин руководит бизнесом, который с рекой никак не связан. Его предприятие строит газопроводы и котельные в Вологодской области, Поморье и Коми. Кроме того, он занимается благотворительностью - например, дарит городам и поселкам северных регионов спортивные площадки. А недавно вложился в реставрацию дома-памятника на улице Чернышевского в Вологде. Кстати, Чучин награжден медалью "За заслуги перед Вологодской областью".