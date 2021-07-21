Жители дома в центре Петербурга четыре года борются с нашествием блох

Жители дома № 6 на Малой Морской улице вот уже несколько лет страдают от нашествия блох. От входной двери в парадную до квартиры добираться надо бегом, собаку вносят только на руках, и это все равно не спасает - ноги у всех искусаны и расчесаны до язв. Причиной своих несчастий люди считают точку по продаже шавермы на первом этаже - там из-за антисанитарных условий плодятся крысы. Но винят во всем ЖКС № 1, которая обслуживает дом: если бы дератизация и дезинсекция проводились регулярно и правильно, подобного бы не случалось.

- Это продолжается уже четвертый год, - рассказала член совета дома Юлия Траубе. - В июле-августе блох становится особенно много, но мы не можем заставить управляющую компанию провести обработку - так, как это предусмотрено правилами.

В ЖКС № 1, которая занимается обслуживанием дома на Малой Морской, 6, корреспонденту "РГ" не смогли пояснить, как на регулярной основе организованы процессы дератизации и дезинсекции. Однако, по словам Юлии Траубе, обработку провели практически сразу после того, как пост об ужасающей ситуации появился в интернете. До этого более десяти дней люди стучались во все двери и не могли добиться ответа и помощи.

По мнению жильцов, корень всех бед - проданное в свое время общедомовое имущество многоквартирного дома, в том числе подвал. Сейчас его часть принадлежит тому же собственнику, который сдает под общепит часть первого этажа. При этом помещения подвала затоплены и заперты собственником, то есть крысы плодятся там бесконтрольно, а сделать ничего нельзя.

- Мы кормим и лечим кошек, которые обитают в нашем дворе, чтобы они боролись с крысами, - говорит Юлия Траубе, - но они тоже сильно страдают от блох и даже погибают.

Между тем, согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН, подписанным главным санитарным врачом РФ, показателем эффективности дезинсекционных мероприятий для блох считается отсутствие насекомых во всех помещениях более двух месяцев.

Липкие листы размером 20 на 30 сантиметров размещают из расчета два листа на 10 квадратных метров поверхности пола, указано в документе. Если на один лист в течение суток не попало ни одной блохи, помещение считается свободным от блох. Если попало не более двух блох, считают, что насекомые "единичные", от трех до десяти - "блох много", более десяти - "очень много".

Жилищники не смогли объяснить, как организована дезинфекция

Жителям Малой Морской, 6 подобное не снилось даже после визита дезинсекторов. Тем более что специалисты обработали только общедоступные площади - лестничные клетки, лифты, даже асфальт во дворе. Но вот квартиры - зона ответственности собственников. И если блохи остались в коврах, щелях паркета, укромных уголках за плинтусами - история повторится.

Вероятно, решением проблемы могло бы стать возвращение подвала в состав имущества многоквартирного дома. В настоящее время законодательство позволяет сделать это как по причине ненадлежащего содержания, так и с учетом даты приватизации первой квартиры. Если на тот момент подвал не был по документам выделен для самостоятельного использования, он - собственность дома.

Кстати

Отметим, что антисанитарные и опасные для здоровья граждан "соседи" у петербуржцев появляются регулярно. Например, в детском саду № 110 Невского района Петербурга тараканов нашли даже в еде дошколят, родители разместили фото- и видеодоказательства в интернете. А весной нынешнего года проверка Роспотребнадзора нашла тараканов в помещениях комбината социального питания Красносельского района.