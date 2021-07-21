Аксенов назвал условие закрытия Крыма в разгар турсезона

Глава РК Сергей Аксенов допустил закрытие Крыма, несмотря на курортный сезон, если ситуация с распространением коронавируса в республики перевалит за катастрофическую отметку. Об этом он заявил на заседании оперативного штаба для предупреждения коронавируса.

По словам руководителя региона, разные социологические исследования свидетельствуют о том, что в оценках ситуации с коронавирусной инфекции крымское общество разделилось на почти равные доли. Половина крымчан поддерживает ужесточение ограничительных мер вплоть до локдауна, другая половина, напротив, выступает за продолжение работы предприятий в условиях нынешних ограничений.

- Можно закрыть все и не морочить голову, никому ничего не объяснять, - сказал глава республики. - Ситуация на грани. Нам надо искать компромиссы, которые в первую очередь позволят не терять людей. В приоритете - жизнь и здоровье граждан. Баланс найти очень сложно. Прошу всех помнить об этом, и предпринимателей, чтобы не возобладала точка зрения о необходимости закрытия турсезона. Пока таких решений нет и планов нет. Если ситуация перевалит за катастрофическую отметку - придется.

При этом Аксенов призвал крымчан и гостей республики соблюдать меры предосторожности.

- Мы максимально пытаемся найти баланс между экономикой и необходимостью введения ограничений, - отметил он.

По словам главы региона, за минувшую неделю в Крыму выявили 2767 пациентов с COVID-19, при этом 54 человека с подтвержденным диагнозом умерли.

Руководитель межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что зафиксированное в Крыму число заболеваний ОРВИ превысило эпидемический порог на 31 процент, что совершенно не свойственно для этого времени года. По-прежнему в циркуляции коронавируса лидирует индийский штамм "дельта".