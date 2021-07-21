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Рубрика: Общество

Крыму после изнуряющей жары пообещали ливни и шквалистый ветер

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Крымский гидрометцентр опубликовал штормовое предупреждение о надвигающейся на полуостров непогоде и похолодании после изнуряющей жары.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
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- В связи с прохождением активного холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град. Усиление северо-западного ветра 20-25 метров в секунду, - сообщил гидрометцентр.

В свою очередь, центр погоды "Фобос" сообщает, что в четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт. В ночь на четверг он атакует Крым, а днем промчится по Кубани, Ростовской области и Северному Кавказу, а в пятницу доберется до Низовий Волги.

- Как это часто бывает, перемещения фронтального раздела будут сопровождать очаги гроз с ливневыми дождями, местами сильные, со шквалами и градом, - рассказали в "Фобосе". - Уже сегодня на Тавриде пойдут небольшие дожди, и станет прохладнее. В Симферополе не выше плюс 31 градуса после вчерашних 35-40. А вот завтра полуостров окажется во власти уже полноценного шторма. В четверг регион будет пересекать холодный атмосферный фронт.

В середине дня в Симферополе ветер может ускоряться до 20-25 метров в секунду. К счастью, буря прогнозируется недолгой. Вечером с отходом фронта атмосфера над Крымом начнет успокаиваться.

Если же говорить о температуре воздуха в следующие дни, то в четверг днем в Симферополе уже максимум плюс 21, а с пятницы она снова начнет повышаться - 25 градусов, в субботу - 27, в воскресенье - 29, в понедельник - 30.

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