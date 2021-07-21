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21.07.2021 17:38
Рубрика: Экономика

Курортный сбор не отпугнул туристов

Текст: Евгений Гайва
За три года проведения эксперимента по взиманию курортного сбора стало понятно, что его размер не влияет на турпоток. Но и финансовые поступления в региональные бюджеты невелики, говорят представители туриндустрии.

Курортный сбор ввели в качестве эксперимента с 1 мая 2018 года по 31 декабря 2022 года в Республике Крым, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Устанавливать его регионы могут самостоятельно. В Ростуризме сразу заявляли, что торопиться с введением сбора в других регионах не стоит, сначала нужно изучить опыт регионов, где он действует.

Фото: Шамиль Шангереев
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С начала проведения эксперимента, то есть с мая 2018 года по май 2021 года, в региональный бюджет Ставрополья поступило более 737 млн рублей, указали в министерстве туризма и оздоровительных курортов края. В Краснодарском крае за тот же период, по данным министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, собрали 396 млн рублей. В Алтайском крае собрано около 100 млн рублей.

Различие в цифрах можно было бы объяснить объективными причинами. На Кубани установили сбор в 10 рублей с человека в сутки, взимать его начали с 16 июля 2018 года и не взимали вообще с 1 июня по 31 декабря 2020 года. На Ставрополье сбор взимали все время эксперимента, причем в размере 50 рублей с человека в сутки. Однако турпоток в Краснодарский край за три года, по обнародованным данным, превысил 50 млн гостей, что более чем в десять раз выше показателей Ставрополья, где побывало 4 млн туристов.

В Ставропольском крае на собранные деньги благоустроили 48 объектов. Среди них парки в Ессентуках и Пятигорске, Железноводске. В Краснодарском крае деньги пустили на установку в Сочи теневых навесов, лавочек, урн, туалетов, фотозон на пляжах.

Туристы пока курортный сбор не ощущают, но и собранных денег не так много, чтобы можно было реализовать крупный проект

Курортный сбор не отпугнул туристов, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Но собранных сумм для реализации какого-то значимого инфраструктурного проекта все равно не хватит, говорит он. К тому же взимание сбора возложили на принимающую сторону, то есть отельеров, без какой-то компенсации. В итоге столь заметная разница в собранных суммах может объясняться сложностями администрирования сбора.

Сейчас курортный сбор взимают в ручном режиме, говорит президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков. Другие регионы, кроме Калининградской области, не обсуждают введение сбора. Если продолжать эксперимент, нужно вносить изменения в налоговое законодательство и взимать сбор в цифровом формате, говорит Волков.

Туристы пока курортный сбор не ощущают, но и собранных денег не так много, чтобы можно было реализовать крупный проект

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