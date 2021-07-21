На Кубани не прогнозируют рост цен на хлеб

Новости

В Китае не менее 12 человек погибли в затопленном тоннеле метро 01:28
Псаки заявила о случаях COVID-19 у вакцинированных сотрудников Белого дома 01:03
В ЦПВС сообщили об успехах "Панцирь-С" и "Бук-М2" против израильских ракет 00:40
Осужденный в США россиянин Левашов может вернуться в РФ 00:20
Канделаки рассказала о трансляциях РПЛ на "Матч ТВ" 20.07.2021
Ученые назвали замедляющие старение продукты 20.07.2021
СМИ: Кунц - основной кандидат на пост тренера сборной России по футболу 20.07.2021
В Вооруженных силах более 21 тыс. человек прошли ревакцинацию 20.07.2021
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ 20.07.2021
Умер автор "Ушаночки" Геннадий Жаров 20.07.2021
СМИ: Телефон Макрона могли прослушивать с помощью шпионской программы 20.07.2021
Песков: Россия приветствует решение МОК о признании самбо 20.07.2021
Вакцинацию от ковида уже прошли 77% сотрудников органов власти Москвы 20.07.2021
Евгений Зиничев: Сил и средств МЧС России в Карелии достаточно 20.07.2021
ЕС хочет запретить анонимные крипто-кошельки к 2024 году 20.07.2021
В Воронеже полицейского с 22 квартирами задержали за взятку 20.07.2021
Профсоюзы предлагают обязать работодателей индексировать зарплату 20.07.2021
Козак предупредил о реакции Москвы на геноцид русскоязычных в Донбассе 20.07.2021
Вышел русский трейлер нового хоррора Джеймса Вана "Злое" 20.07.2021
Путин поблагодарил Алиева за компромиссные решения по Карабаху 20.07.2021
Минсельхоз сохранил прогноз по урожаю зерна 20.07.2021
Путин: Экономические отношения РФ и Азербайджана активно восстанавливаются 20.07.2021
Чайковский и Моргенштерн: какую российскую музыку слушают за границей 20.07.2021
Очередная партия вакцины "ЭпиВакКорона" направлена в регионы 20.07.2021
Торговые сети будут отстранять непривитых без уважительных причин сотрудников 20.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 00:46
Рубрика: Экономика

На Кубани не прогнозируют рост цен на хлеб

Текст: Татьяна Павловская (Краснодарский край)
Российская газета - Федеральный выпуск № 162(8513)
Появилась информация о возможном подорожании хлебобулочной продукции на 7-12 процентов. Российские производители, заявившие об этом, ссылаются на то, что в два раза выросли цены на металл и минеральные удобрения, увеличилась стоимость дизельного топлива, электро- и газоснабжения, а также коммунальных услуг. Однако в АПК края считают, что на Кубани цены на хлеб останутся стабильными.

- Предпосылки для повышения цен были в начале весны, когда стоимость зерна поднялась до 18 тысяч за тонну, - говорит гендиректор предприятия "Кубаньхлеб" Дмитрий Лоцманов. Естественно, подорожала и мука, поэтому мы были вынуждены в марте поднять стоимость выпускаемой продукции. А теперь подешевело зерно, вслед за ней и мука. И хотя все остальные составляющие цены готового продукта действительно увеличились, стабилизация стоимости муки, считаю, пока позволяет нам удерживать цену хлеба на прежнем уровне. Так, отпускная стоимость буханки у нас 27 рублей, а в магазине он стоит 30 рублей. И повышать ее мы в ближайшее время не планируем.

Фото: РИА НОВОСТИ
На Ставрополье предложили бороться с саранчой разрядами тока

Расположенная в Тихорецком районе агрофирма "Кубаньхлеб" - многоотраслевое предприятие, занимающееся выращиванием и переработкой сельхозпродукции. Сейчас на полях в разгаре уборка пшеницы, на животноводческих фермах набирают вес хрюшки, а из пекарен на полки магазинов поступают сдобные булки, батоны и по-прежнему самые востребованные формовые "кирпичики".

- Цены должны расти соразмерно увеличению доходов граждан, - убежден Дмитрий Лоцманов. - В этом заинтересованы все производители. Нужно упростить систему налогообложения. Производитель, я считаю, должен платить процент со своего дохода, а не десятки непонятных, как сейчас сборов. Тогда порядка будет больше. Ну и, безусловно, задачей государства является выработка эффективных механизмов сдерживания стоимости базовых продуктов.

Как известно, введение таможенных пошлин сказалось на цене пшеницы, стоимость которой в начале года резко поползла вверх. Властями тогда было обещано,что часть экспортных пошлин вернется в АПК в виде бюджетных субсидий. Получить федеральные дотации должны были и хлебопеки. "Хлеб - продукт социальный, и роста его стоимости допускать нельзя, - заявил в январе нынешнего года вице-губернатор Андрей Коробка.

В АПК Краснодарского края считают, что цены на хлеб останутся стабильными

- Чтобы сдержать цены на хлеб, Краснодарскому краю, как и ряду других регионов, выделят деньги". Как тогда пояснили в региональном минсельхозе, из 220 миллионов рублей, выделенных краю, более 121 миллиона предназначались мукомольным компаниям на возмещение затрат на закупку пшеницы, а остальные средства - хлебопекарным предприятиям. В ведомстве заявили, что разрабатывают документы новой меры господдержки, которая должна была стартовать во втором полугодии 2021 года. Однако выяснить количество получателей, корреспонденту "РГ" не удалось. Оказалось, компания по выделению субсидий носит заявочный характер, а информацией о ней владеют в основном крупные холдинги. В их числе объединение "Крайпотребсоюз", в которое входит девять хлебопекарных предприятий.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
Турчак заявил о необходимости добиваться снижения цен на овощи в России

- Руководство шести наших предприятий уже направило документы в региональный минсельхоз для получения субсидий, - поясняет заместитель начальника управления торговли "Крайпотребсоюза" Ирина Волкова. - Там достаточно большой пакет документов, поэтому потребовалось время, чтобы его подготовить. Обещали, что в начале августа наши пекарни уже начнут получать бюджетные субсидии в размере двух тысяч рублей на тонну выпускаемой продукции.

По мнению председателя АККОР края Александра Шипулина, фермеры просто не знают о том, что могут получить помощь от государства.

- Да и времени на сбор документов и хождение по инстанциям у них просто нет, - говорит он. - В каждом районе есть точные данные - кто, сколько и какой именно продукции производит. Поэтому, если сельхозпрозводителю положена госдотация, размер ее несложно вычислить без всякой бюрократической волокиты и никому не нужных заявок.

В регионах Экономика Товары и цены Экономика АПК Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Цены на продукты

Главное сегодня

Владимир Путин провел переговоры с президентом Азербайджана
Российский истребитель Checkmate станет конкурентом F-35A и Gripen
В Минпромторге исключили риск дефицита товаров в РФ
Козак усомнился во вступлении Украины в Евросоюз и НАТО
В УК предложили внести статьи за призывы против вакцинации
Каждый пятый ипотечный кредит выдавался по льготной программе
Тигры, золото, истребители: что увидела корреспондент "РГ" в Хабаровском крае