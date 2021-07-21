На Кубани не прогнозируют рост цен на хлеб

Появилась информация о возможном подорожании хлебобулочной продукции на 7-12 процентов. Российские производители, заявившие об этом, ссылаются на то, что в два раза выросли цены на металл и минеральные удобрения, увеличилась стоимость дизельного топлива, электро- и газоснабжения, а также коммунальных услуг. Однако в АПК края считают, что на Кубани цены на хлеб останутся стабильными.

- Предпосылки для повышения цен были в начале весны, когда стоимость зерна поднялась до 18 тысяч за тонну, - говорит гендиректор предприятия "Кубаньхлеб" Дмитрий Лоцманов. Естественно, подорожала и мука, поэтому мы были вынуждены в марте поднять стоимость выпускаемой продукции. А теперь подешевело зерно, вслед за ней и мука. И хотя все остальные составляющие цены готового продукта действительно увеличились, стабилизация стоимости муки, считаю, пока позволяет нам удерживать цену хлеба на прежнем уровне. Так, отпускная стоимость буханки у нас 27 рублей, а в магазине он стоит 30 рублей. И повышать ее мы в ближайшее время не планируем.

Расположенная в Тихорецком районе агрофирма "Кубаньхлеб" - многоотраслевое предприятие, занимающееся выращиванием и переработкой сельхозпродукции. Сейчас на полях в разгаре уборка пшеницы, на животноводческих фермах набирают вес хрюшки, а из пекарен на полки магазинов поступают сдобные булки, батоны и по-прежнему самые востребованные формовые "кирпичики".

- Цены должны расти соразмерно увеличению доходов граждан, - убежден Дмитрий Лоцманов. - В этом заинтересованы все производители. Нужно упростить систему налогообложения. Производитель, я считаю, должен платить процент со своего дохода, а не десятки непонятных, как сейчас сборов. Тогда порядка будет больше. Ну и, безусловно, задачей государства является выработка эффективных механизмов сдерживания стоимости базовых продуктов.

Как известно, введение таможенных пошлин сказалось на цене пшеницы, стоимость которой в начале года резко поползла вверх. Властями тогда было обещано,что часть экспортных пошлин вернется в АПК в виде бюджетных субсидий. Получить федеральные дотации должны были и хлебопеки. "Хлеб - продукт социальный, и роста его стоимости допускать нельзя, - заявил в январе нынешнего года вице-губернатор Андрей Коробка.

В АПК Краснодарского края считают, что цены на хлеб останутся стабильными

- Чтобы сдержать цены на хлеб, Краснодарскому краю, как и ряду других регионов, выделят деньги". Как тогда пояснили в региональном минсельхозе, из 220 миллионов рублей, выделенных краю, более 121 миллиона предназначались мукомольным компаниям на возмещение затрат на закупку пшеницы, а остальные средства - хлебопекарным предприятиям. В ведомстве заявили, что разрабатывают документы новой меры господдержки, которая должна была стартовать во втором полугодии 2021 года. Однако выяснить количество получателей, корреспонденту "РГ" не удалось. Оказалось, компания по выделению субсидий носит заявочный характер, а информацией о ней владеют в основном крупные холдинги. В их числе объединение "Крайпотребсоюз", в которое входит девять хлебопекарных предприятий.

- Руководство шести наших предприятий уже направило документы в региональный минсельхоз для получения субсидий, - поясняет заместитель начальника управления торговли "Крайпотребсоюза" Ирина Волкова. - Там достаточно большой пакет документов, поэтому потребовалось время, чтобы его подготовить. Обещали, что в начале августа наши пекарни уже начнут получать бюджетные субсидии в размере двух тысяч рублей на тонну выпускаемой продукции.

По мнению председателя АККОР края Александра Шипулина, фермеры просто не знают о том, что могут получить помощь от государства.

- Да и времени на сбор документов и хождение по инстанциям у них просто нет, - говорит он. - В каждом районе есть точные данные - кто, сколько и какой именно продукции производит. Поэтому, если сельхозпрозводителю положена госдотация, размер ее несложно вычислить без всякой бюрократической волокиты и никому не нужных заявок.