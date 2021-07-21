На Кубани сразу в три раза подскочили штрафы за неоплату парковки

Новости

Вышел трейлер нового сериала про Чипа и Дейла с Дональдом Даком и Плуто 12:19
Глава СК выслушал доклад о "частной тюрьме" в Ленинградской области 12:17
Посольство РФ: Россиян среди пострадавших при наводнении в Хэнани нет 12:14
Съемки "Американской истории ужасов" остановлены из-за коронавируса 12:02
СК забрал из полиции материалы по избиению сына Стаса Пьехи 12:00
ЦСКА предложил контракт Капризову 11:58
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым 11:58
Мавзолей Ленина 24 июля будет закрыт для посетителей 11:56
Брисбен примет летнюю Олимпиаду 2032 года 11:44
Оперштаб: В Москве выявлено 3 254 новых случая COVID-19 11:42
Аксенов назвал условие закрытия Крыма в разгар турсезона 11:38
В Беларуси повысят возрастной ценз для кандидата в президенты 11:32
Кабмин выделил 222 млн рублей на водоснабжение в Крыму 11:27
Счетная палата проверит использование регионами бюджетных кредитов 11:21
Общественная палата РФ посодействует вакцинации наблюдателей на выборах 11:20
Захарова назвала чушью слова главы МИД Украины о Черном море 11:19
Петербуржец установил рекорд, проплыв по Ладоге 42 километра 11:16
В Евпатории выявили более 600 нелегальных гостевых домов 11:11
Более 60 нарушителей масочного режима выявили в ТЦ на юге Москвы 11:05
Экс-премьер Украины ответил согражданам, мечтающим о распаде России 10:57
В Сеть заранее слили новый трейлер фильма "Веном 2" 10:56
"ЭпиВакКорона" доступна в Москве для второй инъекции 10:39
Первый спортсмен отстранен от Олимпиады из-за коронавируса 10:30
Кабмин выделил четырем регионам 420 млн рублей на дамбы и укрепление берегов 10:29
Следователи не нашли следов людей в "частной тюрьме" в Ленобласти 10:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 11:35

На Кубани сразу в три раза подскочили штрафы за неоплату парковки

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)
Российская газета - Неделя - Кубань-Кавказ № 163(8514)
Законодательное собрание региона увеличило размер штрафа за неоплату муниципальной придорожной парковки с одной до трех тысяч рублей. По мнению депутатов, крайне жесткие санкции вызваны, прежде всего, катастрофической ситуацией в курортных городах, и в первую очередь в Сочи, где наплыв туристов-автолюбителей парализовал движение.
Летом автомобили на кубанских курортах, действительно, все заполонили... Фото: Владимир Аносов/РГ Летом автомобили на кубанских курортах, действительно, все заполонили... Фото: Владимир Аносов/РГ
Летом автомобили на кубанских курортах, действительно, все заполонили... Фото: Владимир Аносов/РГ

В Сочи сегодня официально зарегистрировано около 300 тысяч машин и мотоциклов, при том что в городе постоянно проживает всего 430 тысяч человек. Учитывая популярность курорта у россиян, фактическое население, конечно, в несколько раз больше номинального. Но все равно на тысячу жителей приходится 442 автомобиля. Даже в Москве и Санкт-Петербурге показатели ниже. По данным мэрии Сочи, в курортный сезон город принимает 12-15 тысяч автомобилей каждый день (!) и нагрузка на дорожную сеть вырастает в три-четыре раза.

Фото: iStock
В Петербурге штраф за парковку на газоне придет автоматически

- Сеть наших муниципальных парковок может предоставить около четырех тысяч машино-мест для решения проблемы, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Установленные дорожные знаки "Остановка запрещена" игнорируются водителями, а сумму штрафа в 1000 рублей, предусмотренную действующим краевым законом, мы считаем недостаточной для наведения порядка в этой сфере. Сейчас, приняв ряд мер, мы хотим ее все-таки запустить. Повышение штрафов - одна из этих мер. Час на придорожной муниципальной парковке в Сочи стоит 80 рублей. Но большинство автомобилистов оставляют машины на сутки, и они должны заплатить за стоянку 1920 рублей. Но парадокс: до вчерашнего дня штраф за неуплату составлял всего 1000 рублей. Получается, заплатить штраф в два раза выгоднее.

А тем временем автолюбители, приезжающие в Сочи, придумали, как вообще не платить за парковку. За небольшую сумму они покупают пульты от шлагбаумов для въезда во дворы многоэтажек и ставят там свое авто. Только вот для машин горожан места практически не остается, что вызывает постоянные конфликты и жалобы. Популярность Сочи сыграла с городом злую шутку: он оказался не готов к такому потоку гостей.

Несмотря на то, что инициаторами повышения штрафов стали депутаты Сочи, закон, одобренный Законодательным собранием региона, распространяется теперь на весь шестимиллионный Краснодарский край, ежегодно принимающий почти 15 миллионов туристов из всех уголков страны.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко при обсуждении этого документа сделал очень важное замечание. По его словам, одними только запретами проблему нехватки машино-мест не решить. Местная власть должна заботиться о том, чтобы количество парковок постоянно увеличивалось.

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Устроившего стрельбу в казанской школе признали невменяемым
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского