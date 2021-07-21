На Кубани сразу в три раза подскочили штрафы за неоплату парковки

Законодательное собрание региона увеличило размер штрафа за неоплату муниципальной придорожной парковки с одной до трех тысяч рублей. По мнению депутатов, крайне жесткие санкции вызваны, прежде всего, катастрофической ситуацией в курортных городах, и в первую очередь в Сочи, где наплыв туристов-автолюбителей парализовал движение.

В Сочи сегодня официально зарегистрировано около 300 тысяч машин и мотоциклов, при том что в городе постоянно проживает всего 430 тысяч человек. Учитывая популярность курорта у россиян, фактическое население, конечно, в несколько раз больше номинального. Но все равно на тысячу жителей приходится 442 автомобиля. Даже в Москве и Санкт-Петербурге показатели ниже. По данным мэрии Сочи, в курортный сезон город принимает 12-15 тысяч автомобилей каждый день (!) и нагрузка на дорожную сеть вырастает в три-четыре раза.

- Сеть наших муниципальных парковок может предоставить около четырех тысяч машино-мест для решения проблемы, - рассказал корреспонденту "РГ" председатель Городского Собрания Сочи Виктор Филонов. - Установленные дорожные знаки "Остановка запрещена" игнорируются водителями, а сумму штрафа в 1000 рублей, предусмотренную действующим краевым законом, мы считаем недостаточной для наведения порядка в этой сфере. Сейчас, приняв ряд мер, мы хотим ее все-таки запустить. Повышение штрафов - одна из этих мер. Час на придорожной муниципальной парковке в Сочи стоит 80 рублей. Но большинство автомобилистов оставляют машины на сутки, и они должны заплатить за стоянку 1920 рублей. Но парадокс: до вчерашнего дня штраф за неуплату составлял всего 1000 рублей. Получается, заплатить штраф в два раза выгоднее.

А тем временем автолюбители, приезжающие в Сочи, придумали, как вообще не платить за парковку. За небольшую сумму они покупают пульты от шлагбаумов для въезда во дворы многоэтажек и ставят там свое авто. Только вот для машин горожан места практически не остается, что вызывает постоянные конфликты и жалобы. Популярность Сочи сыграла с городом злую шутку: он оказался не готов к такому потоку гостей.

Несмотря на то, что инициаторами повышения штрафов стали депутаты Сочи, закон, одобренный Законодательным собранием региона, распространяется теперь на весь шестимиллионный Краснодарский край, ежегодно принимающий почти 15 миллионов туристов из всех уголков страны.

Председатель ЗСК Юрий Бурлачко при обсуждении этого документа сделал очень важное замечание. По его словам, одними только запретами проблему нехватки машино-мест не решить. Местная власть должна заботиться о том, чтобы количество парковок постоянно увеличивалось.