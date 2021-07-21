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Текст:   Марина Трубилина 
10:53 21.07.2021

Названы города, где жилье подорожало более чем в полтора раза

За время действия льготной ипотеки новостройки в стране подорожали на 32,9%, сообщает портал "Мир квартир". Эксперты сравнили цены на жилье в апреле 2020 года и в конце июня 2021 года.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

В четырех из 70 вошедших в исследование городов цены выросли более чем в полтора раза. В Сочи жилье подорожало на 57,4%, в Севастополе - на 56,6%, в Омске - на 54,3%, в Саратове - на 53,1%. Также в топ-10 самых подорожавших вошли Курган (+47,9%), Кемерово (+47,9%), Томск (+47,2%), Иркутск (+44,2%), Саранск (+43,5%) и Калининград (+43%).

Фото: iStock
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В столице подорожание "квадрата" среднестатистическое - 33,5%. В Санкт-Петербурге цены выросли на 29,1%.

"Получив льготные условия при покупке любой новостройки, россияне решили запасись собственной недвижимостью на курортах, тем более что закрытие границ ввиду пандемии этому способствовало. Именно поэтому мы видим в лидерах Сочи, Севастополь и Калининград, - считает гендиректор портала Павел Луценко. - В других городах (Омске, Саратове, Кургане, Кемерово, Саранске) сработал эффект низкой базы - там стоимость "квадрата" 15 месяцев назад не превышала 47 тыс. рублей".

Впрочем, как отмечал ранее вице-премьер Марат Хуснуллин, "вклад" собственно льготной программы в повышение цен - около 5%. На рост стоимости жилья повлияли также пандемия, из-за которой приостанавливалось строительство, срывались поставки стройматериалов, снизилась производительность труда из-за болезней персонала. Еще один фактор - рост цен на стройматериалы. В Сочи же резкий рост цен прейскурантов объясняется также введенным с 1 июля нынешнего года временным запретом на строительство жилья.

Фото: iStock
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Самый маленький прирост цен с апреля 2020 года, по данным "Мир квартир", оказался в Магнитогорске: +5,3%, квартиру здесь можно купить в среднем за 2,2 млн рублей. Остальные аутсайдеры подорожали более чем на 12%: Уфа (+12,6%), Нижний Тагил (+15,7%), Грозный (+17,8%), Ижевск (+18,3%), Киров (+18,4%), Екатеринбург (+19,9%), Сургут (+21,1%), Астрахань (+23%), Ульяновск (+23,2%).

Средняя площадь квартиры в новостройке сейчас 56,1 кв. м. С апреля 2020 года она сократилась на 3,4%, или на 2 "квадрата".

С июля нынешнего года из-за изменения условий льготной ипотеки (ставка поднялась до 7%, лимит кредита ограничен 3 млн рублей) в городах с дорогой недвижимостью спрос пойдет на убыль, и цены перестанут расти безумными темпами, прогнозирует Луценко. В городах с относительно низкой ценой "квадрата" подорожание продолжится, считает он.

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