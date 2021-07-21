Побережье Азовского моря заполонили тысячи огромных медуз

Берег Азовского моря массово заполнила и одна из самых опасных медуз под названием корнерот. Фото: Антон Денисов/РИА Новости

В станице Голубицкой Темрюкского района наблюдается нашествие огромных медуз до 40 сантиметров в диаметре. Об этом "РГ" сообщили в Азово-Кубанском отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов.

- Такая ситуация сложилась после шторма, - рассказал главный государственный инспектор Темрюкской инспекции Росрыболовства Андрей Яковенко. - Их принесло порывами ветра с Керченского пролива.

Очевидцы стали размещать в Сети кадры с мест масштабного скопления медуз. На одном из видеофрагментов видно, как медузы набиваются в рыболовные сети, а также волны их массово выбрасывают на берег. Море стало похожим на желе, а туристы даже пытались отгородиться от незваных гостей с помощью сетчатых ширм-перегородок.

Специалист отметил, что раньше такого нашествия они не фиксировали, хотя скопление медуз можно заметить каждый год.

По мнению Андрея Яковенко, из-за этого отдыхающих меньше не стало, но медузы могут неприятно обжигать кожу.

Эксперты предположили, что речь идет не только о практически безвредной аурелии, но и об одной из самых опасных медуз под названием корнерот. На их "руках"-лопастях находятся ядовитые стрекательные клетки, которые могут обжечь кожу как кипятком. Диаметр ожога может разрастаться до полуметра. Причем такой след может заживать несколько лет.

Кроме того, скопление медуз близ берега наблюдается и в крымском селе Стрелковое, пишут пользователи соцсетей.