В Азове лихач спровоцировал ДТП с шестью пострадавшими

Шесть человек пострадали в результате ДТП в Азове, сообщает отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.

На улице Московской внимание инспекторов привлек автомобиль "ВАЗ-21083". Водитель проигнорировал требование остановиться и увеличил скорость. Началось преследование.

За время погони автомобилист не раз нарушил правила дорожного движения: обошел требование дорожной разметки при повороте налево, проехал на запрещающий сигнал светофора, а на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил Renault Duster, у которого было преимущество. Машины столкнулись.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир иномарки, а также четыре пассажира отечественного автомобиля.

Нарушителем оказался 23-летний житель Ростовской области. Полицейские составили семь протоколов об административных правонарушениях. Также собран и передан следователям материал для возбуждения уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".