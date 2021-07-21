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21.07.2021 12:53
Рубрика: Происшествия

В Крыму в ДТП с автобусом погиб пассажир ВАЗа

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым

В районе Алупки произошло ДТП с участием рейсового автобуса и ВАЗ-2104, в результате погиб один из пассажиров легковушки. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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- Водитель автомобиля ВАЗ-2104 ехал со стороны Севастополя в направлении Ялты, не справился с управлением и врезался в рейсовый автобус Merсedes, - рассказали подробности в МВД. - ДТП произошло в тот момент, когда автобус остановился на остановке общественного транспорта для высадки пассажиров.

Всего в автобусе в момент удара было 47 человек, и, к счастью, никто из них не пострадал. А вот один из пассажиров легкового автомобиля получил смертельные травмы. Водитель ВАЗа и второй пассажир получили различные травмы и доставлены в больницу.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства и причины ДТП. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Фото: Пресс-служба МВД по Республике Крым
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