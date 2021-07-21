В поймах Нижнего Дона выявили почвенные загрязнения

Группа российских ученых провела исследование поверхностных почв поймы Нижнего Дона и побережья Таганрогского залива. Они выявили потенциально токсичные элементы. Результаты работы опубликованы в официальном журнале Общества экологической геохимии и здоровья Environmental Geochemistry and Health.

Как отмечают авторы, бассейн Нижнего Дона является одним из тех водоемов юга России, которые подверглись наибольшей антропогенной нагрузке. При этом медианные концентрации элементов на изучаемой территории соответствовали среднемировому уровню.

Анализ показал, что хром, никель, цинк и медь в земле имеют преимущественно естественное происхождение. Марганец и мышьяк - из смешанных источников, а кадмий и свинец преимущественно привнесены благодаря человеческой деятельности.

Геохимические аномалии связаны с воздействием местных антропогенных источников. Наибольшее загрязнение наблюдалось в пойменных почвах малых рек.