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21.07.2021 17:13
Рубрика: Общество

В поймах Нижнего Дона выявили почвенные загрязнения

Текст: Роман Мерзляков

Группа российских ученых провела исследование поверхностных почв поймы Нижнего Дона и побережья Таганрогского залива. Они выявили потенциально токсичные элементы. Результаты работы опубликованы в официальном журнале Общества экологической геохимии и здоровья Environmental Geochemistry and Health.

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
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Как отмечают авторы, бассейн Нижнего Дона является одним из тех водоемов юга России, которые подверглись наибольшей антропогенной нагрузке. При этом медианные концентрации элементов на изучаемой территории соответствовали среднемировому уровню.

Анализ показал, что хром, никель, цинк и медь в земле имеют преимущественно естественное происхождение. Марганец и мышьяк - из смешанных источников, а кадмий и свинец преимущественно привнесены благодаря человеческой деятельности.

Геохимические аномалии связаны с воздействием местных антропогенных источников. Наибольшее загрязнение наблюдалось в пойменных почвах малых рек.

В регионах Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Ростовская область

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