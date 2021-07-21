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21.07.2021 11:22
Рубрика: Происшествия

В Симферополе электричка сбила пенсионера

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

В столице Крыма на железнодорожном перегоне между станциями Симферополь-грузовой и Симферополь электропоезд сбил пенсионера. Об этом сообщили в пресс-службе Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

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- От полученных травм на месте скончался 70-летний мужчина, - уточнили в пресс-службе. - Сейчас проводится расследование инцидента. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Материалы проверки ЧП будут переданы в следственные органы для принятия решения.

Транспортные полицейские напомнили, что объекты транспортной инфраструктуры относятся к местам повышенной опасности. Железнодорожные пути можно переходить только в строго отведенных для этого местах. Рядом с железной дорогой ни в коем случае нельзя использовать наушники.

В марте 2021 года на перегоне между станциями Отрадная и Урожайная электричка насмерть сбила 27-летнюю жительницу Красногвардейского района, которая переходила пути в наушниках.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым

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