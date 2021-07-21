В Сочи предупредили о смерчах и ливнях с грозами и градом

Новости

Общественная палата подписала соглашение с 11 партиями о наблюдении за выборами 13:49
"Ужас": зрители возмутились из-за перевода "Сватов" на украинский язык 13:46
Врач предупредил о необычных последствиях COVID-19 13:39
В Подмосковье спецназ провел тренировку по плану учения "Заслон-2021" 13:39
В Беларусь прибывают российские военнослужащие для подготовки учения "Запад-2021" 13:37
У жителей Прикамья похитили маткапитал на сумму более 17 млн рублей 13:27
В ЛПДР предложили меры по снижению расходов на коммуналку 13:20
Андрей Бочкарев: На обновленном стадионе "Москвич" будет футбольное поле с натуральным покрытием 13:15
Профессор РАН Мажуга: Россия вкладывает миллиарды рублей в развитие молодежных лабораторий 13:11
В Кремле приветствуют желание ЕС помочь диалогу по Карабаху 13:10
Полузащитник "Краснодара" Олссон перешел в "Андерлехт" 13:07
В Карелии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров 13:05
В Сомали потерпел крушение пассажирский самолет 12:59
Кремль не будет усиливать безопасность после сообщений о слежке за Макроном 12:58
Памфилова рассказала о темпах вакцинации членов избиркомов 12:58
Бастрыкин взял на контроль проверку по факту избиения сына Стаса Пьехи 12:51
В Беларуси предложили увеличить срок полномочий парламента 12:51
Песков: Мы не согласны, что есть закрытость властей по теме коронавируса 12:44
ЦИК посчитал свои трудозатраты на заверение партийных списков 12:42
Названо ключевое отличие Checkmate от других истребителей РФ 12:42
Уралец отсудил 330 тыс за повреждения авто при установке сигнализации 12:35
Путин обсудит с правительством цены и ситуацию с коронавирусом 12:28
Вышел трейлер нового сериала про Чипа и Дейла с Дональдом Даком и Плуто 12:19
Глава СК выслушал доклад о "частной тюрьме" в Ленинградской области 12:17
В Крыму будут закрывать предприятия, нарушающие COVID-ограничения 12:17
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 13:13
Рубрика: Общество

В Сочи предупредили о смерчах и ливнях с грозами и градом

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В ближайшие двое суток в Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

Фото: скриншот vk.com/livecorr
Появилось видео смерча в подмосковных Мытищах

"На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении. - В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема".

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Кстати

МЧС напоминает, что в случае ЧП с мобильных телефонов можно звонить по номеру телефона "112".

В регионах Общество Ежедневник Погода Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Кабмин выделил регионам более 85 млрд рублей на страховую медпомощь
Глава ВОЗ не исключил появления более опасного штамма коронавируса
Психиатры признали невменяемым устроившего стрельбу в казанской школе
СМИ: США призвали Украину воздержаться от критики по "Северному потоку-2"
В МИД РФ ответили на обвинения Польши по поводу самолета Качиньского
Как и чему будут учиться школьники с 1 сентября 2022 года
Как понимать результаты тестирования на антитела