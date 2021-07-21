В Сочи предупредили о смерчах и ливнях с грозами и градом

В ближайшие двое суток в Сочи местами ожидаются сильные дожди, ливни с грозами и градом, а на участке Магри - Веселое имеется опасность формирования смерчей над акваторией Черного моря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города-курорта.

"На реках возможны резкие подъемы уровней воды, местами с достижением неблагоприятных отметок, - говорится в сообщении. - В горной зоне возрастает риск схода селевых потоков малого объема".

Все городские службы переведены на усиленный режим работы. Спасатели рекомендуют жителям и гостям Сочи соблюдать меры предосторожности, временно отказаться от отдыха у воды, а также не оставлять автомобили под деревьями, рекламными щитами и другими конструкциями.

Кстати

МЧС напоминает, что в случае ЧП с мобильных телефонов можно звонить по номеру телефона "112".