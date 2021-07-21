В Волгограде началась реконструкция Нового экспериментального театра

В Волгограде идет реконструкция здания Нового экспериментального театра. Оно уже скрылось за строительными лесами и защитной сеткой. Даже статуи муз на крыше стоят в чехлах.

Изначально это был Дом науки и искусства, построенный на средства царицынского купца Репникова. Его открыли 20 декабря 1915 года. К парадному входу вела гранитная лестница, а внизу стояли белые скульптуры львов, их многие запомнили по кинохронике Сталинградской битвы. Еще до революции здесь был любительский театральный кружок. Во время Первой мировой здание отдали под лазарет. При большевиках тут заседал Совет рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов, в годы гражданской войны работал военный госпиталь.

В октябре 1922 года в Доме науки и искусства открылся зимний театральный сезон, а в 1933 году театр получил официальное название - краевой драматический имени Горького. В ходе Сталинградской битвы площадь Павших борцов стала местом ожесточенных боев, и здание театра сильно пострадало. Отстроили его только к 1952 году. В разное время в местном театре служили Иван Лапиков, Татьяна Доронина и Иннокентий Смоктуновский.

- До августа будем красить центральную часть фасада. После войны уцелел один из львов, он все это время хранился в театре. Это единственный оригинальный элемент, дошедший до нас, - пояснил представитель подрядчика Евгений Белоусов.

Довоенный каменный хищник будет стоять справа, если смотреть на фасад здания. Место слева займет его молодой собрат.

По информации пресс-службы администрации Волгоградской области, предстоит также провести ремонт двух крылец театра, двух террас - дворовой и парковой, оборудовать новое освещение. Чтобы вернуть зданию первоначальный вид, перенесут внешние блоки сплит-систем, оконные решетки, прожекторы. Цоколь облицуют гранитными плитами темно-красного цвета, идентичными тем, что были установлены в 1980-х. Эксперты отмечают, что при восстановлении дома после войны в ход шло все, что было под рукой: вместо арматуры под слоем бетона можно найти кроватную сетку или рельсы.