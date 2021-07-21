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21.07.2021 11:34

В Волгограде открылся крупнейший в регионе мобильный прививочный центр

Текст: Роман Мерзляков
В Волгограде на базе интерактивного музея "Россия - моя история" заработал самый большой в области мобильный центр вакцинации.
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Желающих сделать прививку без предварительной записи здесь принимали с 22 июня. Пункт на базе музея работал всего три часа в день и был рассчитан на прием менее сотни человек в смену. С 21 июля время работы продлено: получить защиту от COVID-19 можно с 10:00 до 20:00.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции достаточно напряженная. Нами уже принято решение об увеличении коечного фонда с четырех до пяти тысяч. Подчеркну, что вирус имеет агрессивный характер и высокую скорость распространения. В основе - семейный характер заражения. Мы видим смещение количества случаев заболевания в сторону людей более молодого возраста - до 35 лет. Единственным серьезным фактором, позволяющим защититься от вируса, помимо соблюдения основных противоэпидемиологических требований, является вакцинация, - сказал губернатор Андрей Бочаров. - Уже провакцинировано порядка 570 тысяч человек. Это неплохой результат, но недостаточный, чтобы выработать коллективный иммунитет. Нами было принято решение о создании здесь большого центра вакцинации. Если будет запрос со стороны людей мы готовы корректировать время работы в сторону утренних или вечерних часов. Для защиты жителей Волгоградской области, страны необходимо обязательно пройти вакцинацию.

В пункте подготовлены 12 отделенных друг от друга кабин. Для пришедших с детьми подготовлена комната, где малыши могут дождаться окончания процедуры у взрослых.

Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
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Для расширенного прививочного центра закуплено дополнительное оборудование: морозильники и фармацевтические холодильники, аппараты для хранения вакцин при низких температурах, термоконтейнеры, термоиндикаторы, автоматические тонометры, пульсоксиметры, термометры, бактериальные облучатели и другие медизделия. Выделена необходимая мебель.

Как сообщили в пресс-службе администрации области, получить защиту от СOVID-19 смогут до 1200 человек в смену. Участникам полагается бесплатный билет в музей. Всего за обслуживание жителей в этом пункте будут отвечать 66 человек: врачи, медсестры, а также добровольцы - студенты ВолгГМУ и медколледжа.

- Волонтеры-медики активно участвуют в оказании помощи в период распространения новой коронавирусной инфекции: в прошлом году мы работали в колл-центре и отвечали на вопросы граждан, помогали доставлять передачи тем, кто был в больницах. Большая нагрузка легла на систему здравоохранения, и сейчас мы задействованы в пункте вакцинации. На нас - работа четырех секторов: термометрия, регистрация пациентов, распределение по кабинетам и наблюдение после вакцинации, - рассказала волонтер-медик Риана Тинаева.

В Волгоградской области в среднем за сутки выявляется около 300 случаев заболевания. Тестирование проводится в 22 лабораториях. Организована работа 61 стационарного, десяти мобильных прививочных пунктов и 89 передвижных прививочных бригад, из которых 11 работают в торгово-развлекательных центрах. Ежедневно прививаются до 15 тысяч человек. На сегодня вакцинацию завершили 396 тысяч граждан.

Межрайонные госпитали строят в Калаче-на-Дону и Камышине, еще один запланирован в Михайловке - идет подготовка к проектированию.

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