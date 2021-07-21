В Волгограде состоялась презентация двухвагонного рельсового автобуса

В Волгограде состоялась презентация нового двухвагонного рельсового автобуса РА3. Этот вид транспорта используют на не самых востребованных маршрутах - как правило, в отдаленные населенные пункты.

Отправлять туда полноценный пригородный поезд невыгодно, а людей возить надо. Вот и наладили выпуск своеобразных автобусов, бегающих по рельсам. Например, такой сокращенный состав ходит раз в месяц на соленое озеро Эльтон.

- Только за последние пять лет на Приволжскую магистраль поступили десять электропоездов серии ЭП3Д, часть из которых в 2018 году перевозила футбольных болельщиков на матчи чемпионата мира по футболу. Рельсовый автобус серии РА3 также соответствует всем современным стандартам, - сказал начальник Приволжской железной дороги Сергей Альмеев.

РА3 так и расшифровывается: рельсовый автобус, модель три. Как объяснили в службе корпоративных коммуникаций ПривЖД, за основу взяли конструкцию предшественника: РА2, уже несколько лет курсирующего на различных маршрутах в Волгоградской области. Главное отличие - более широкий проход между сидениями.

В салоне рельсового автобуса 133 мягких кресла, а также откидные столики. Есть биотуалеты, специализированные подъемники, места для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья. Состав оборудован системами климат-контроля, видеонаблюдения, пожарной безопасности и энергосберегающего освещения. В каждом вагоне светится информационные табло.

Кстати

К 2025 году предстоит построить второй путь от станции Максима Горького до Котельникова. Уже ввели во временную эксплуатацию 150 из 175 километров дороги. Пропускная способность на этом направлении выросла с 25 до 39 пар поездов (в обе стороны) в сутки. После завершения инвестпроекта здесь будет ходить до 154 пар составов ежедневно.