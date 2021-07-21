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21.07.2021 09:29

Жителей Астрахани напугала агрессивная реклама похоронных услуг

Текст: Наталья Коротченко
Российская газета - Неделя - Юг России № 163(8514)
В Астрахани произошла история, достойная пера Ильфа и Петрова. Местная жительница, вернувшись из отпуска с моря, обнаружила, что павильон на остановке, где раньше продавали косметику и конфеты, сплошь оклеен рекламой ритуальных услуг. Ярко-синие баннеры с изображениями надгробий шокируют прохожих, информируя их о бренности бытия и ценах: венки - от 350 рублей, установка памятника - от 8 тысяч рублей.

- И это в десяти минутах ходьбы от Кремля! Хорошо еще, что "Траурный марш" Шопена не включили, - возмутилась Елена Лысенко. - Теперь, проходя мимо, получаю стресс. Реклама напоминает, что надо готовиться в последний путь. Но я хочу радоваться жизни, а не торопиться на кладбище.

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Павильон стоит между жилыми кварталами, напротив - построенный к 900-летию крещения Руси храм святого князя Владимира и набережная с Аллей семьи, за киоском - вход в высшее учебное заведение. Когда Елена выставила фотографии ритуального киоска в соцсетях, они вызвали бурю эмоций пользователей. Астраханцы заметили, что как-то много в последнее время появляется в городе похоронных бюро. Будто астраханцы, как жители уездного города N в "Двенадцати стульях", рождаются лишь затем, чтобы побриться, остричься и умереть.

- Рядом с нашим домом был цветочный магазин, а теперь там тоже этот мемориал. Люди, особенно дети, боятся мимо ходить как стемнеет - венки, гробы - все видно, - сообщила астраханка Оксана Сухенко.

"Убыль населения растет, спрос родил такое предложение - грустненько совсем", - прокомментировала пост Елены интернет-пользовательница Наталья Викторова.

И вправду, население Астраханской области к 2021 году сократилось на восемь тысяч человек. Возможно, поэтому и активизировались в городе безенчуки. Но, если другие гробовых дел мастера скромно ограничиваются табличками у входа, то здесь - полный кич. Причем, обвешивая павильон эксцентричной "наружкой", хозяин бизнеса даже не подумал привести его в порядок: по всему фасаду - ржавчина и граффити.

- Может быть, достаточно рекламу привести в соответствие? - осторожно прокомментировал ситуацию представитель другой похоронной фирмы.

Как сообщили "РГ" в администрации города, власти уже приняли меры. Оказалось, что бизнесмен нарушил сразу несколько требований к размещению рекламы, которые вступили в силу 7 июля этого года (по ним вся "наружка" должна быть предварительно согласована на соответствие дизайн-коду) и нормы благоустройства, утвержденные еще в 2018 году, по которым нельзя афишировать ритуальные услуги в центре города.

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"Управление горархитектуры никогда не согласует такую рекламу, она незаконна, - резюмировали в пресс-службе мэрии. - На место выезжали специалисты администрации, предпринимателю выписан штраф. Вопрос будет рассмотрен на межведомственной комиссии, которая вынесет решение о демонтаже баннеров".

Сам бизнесмен, со слов проверяющих, подивился реакции общества и решил, что это происки конкурентов. Завидев членов комиссии, похоронщик поспешил отъехать по делам и вернулся только после предупреждения, что будет вызвана полиция. Пока выписывали протокол, продавщица в павильоне искренне недоумевала, за что штрафуют ее руководителя:

- Ведь это все во благо людей! - воскликнула она, указывая рукой на траурные венки.

В регионах Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астрахань

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