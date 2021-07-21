Через два года качественной водой будет обеспечен 91% жителей России

Новости

Три человека погибли в Сирии при атаке беспилотников США 00:23
Директор НАСА поздравил "Роскосмос" с успешным запуском модуля "Наука" 00:20
Зеленский подписал закон о коренных народах Украины 21.07.2021
Ливерпуль лишен статуса всемирного наследия ЮНЕСКО 21.07.2021
Песков ответил на вопрос о планах Путина обсудить тему газа с Зеленским 21.07.2021
Продолжительность жизни нацменьшинств в США сократилась на три года 21.07.2021
Завербованный ФБР в 14 лет бывший информатор подал иск на 100 млн долларов 21.07.2021
В Вооруженных силах около двух тысяч военнослужащих с коронавирусом 21.07.2021
Минфин: Регионы получат 500 млрд рублей на инфраструктуру 21.07.2021
Захарова: Киев незаметно взрастил на неонацизме и псевдоистории целое поколение 21.07.2021
Тульскую пенсионерку нашли в лесу живой через шесть дней 21.07.2021
Лукашенко рассказал, кто стоит за провокациями против Беларуси 21.07.2021
Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей 21.07.2021
Пловец Бородин не знает, как и где заразился коронавирусом 21.07.2021
На заводах по выпуску iPhone в КНР из-за наводнения отключили электричество 21.07.2021
В Совфеде прокомментировали необязательность штампов о браке в паспорте 21.07.2021
Чили зарегистрировала вакцину "Спутник V" 21.07.2021
Лавров: Россия и не думает о вторжении в Афганистан 21.07.2021
Юристы поддержали позицию ЦБ по ограничению ставок для ломбардов 21.07.2021
МЭР: Годовая инфляция в России замедлилась до 6,5% 21.07.2021
По факту избиения семилетного сына Стаса Пьехи возбуждено уголовное дело 21.07.2021
В Петербурге Главный военно-морской парад пройдет без зрителей 21.07.2021
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси 21.07.2021
Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата 21.07.2021
Путин призвал не использовать фитосанитарные нормы как рычаг против конкурентов 21.07.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Как российское ТВ будет показывать Олимпиаду в Токио
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Это стоит увидеть: десять главных новинок МАКС-2021
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
Верховный суд разъяснил, какие запросы приставов будут незаконными
21.07.2021 23:24
Рубрика: Экономика

Через два года качественной водой будет обеспечен 91% жителей России

Текст: Анатолий Меньшиков, Татьяна Павловская, Анастасия Саламатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 164(8515)
Через два года качественной водой будет обеспечен почти 91 процент жителей нашей страны. В городах этот показатель достигнет 99 процентов.

Сейчас в регионах усиленными темпами идут работы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Многие уже сданы.

Для переработки отходов в России построят 12 экотехпарков

Станция обезжелезивания, способная перерабатывать до 10 тысяч кубов воды в сутки, появилась в Белореченском районе Краснодарского края. Она обеспечит чистой водой более 52 тысяч потребителей.

"Хотя она поступает из скважины, с глубины 400 метров. Чистая, прозрачная, - рассказывает глава района Александр Шаповалов. - Но в ней очень много железа. А это сказывается не только на здоровье людей, но и на работе бытовых приборов". К реконструкции водозабора "Южный" приступили в конце прошлого года. И теперь он как новый. "В ближайшее время на Кубани должны появиться еще 14 современных станций по очистке питьевой воды", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.

Есть перемены и в Тюменской области. А ведь еще не так давно аварии на водопроводах казались здесь явлением беспрерывным и неизбежным. Но за три года участия региона в проекте "Чистая вода" построено и реконструировано около 152 километров водопроводных сетей. Благодаря системной работе по модернизации водопроводов удалось снизить потери воды с 34,8 процента. По этому показателю Тюмень - один из лучших в стране городов.

"Потери воды снижены кардинально, - обращает наше внимание мэр Тюмени Руслан Кухарук. И с гордостью уточняет: - Вышли на уровень Москвы".

Главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский приводит другой веский аргумент: "Изменения не только в объемах. Мы используем износостойкие, безопасные материалы. Вместо ветхих металлических труб, "обогащающих" воду ржавчиной, укладываем полиэтиленовые".

На последние приходится уже свыше половины сетевого хозяйства. И это, конечно, не единственный фактор, позволяющий улучшать качество воды.

Солидная доля средств направлена на капитальную реконструкцию двух водоочистных сооружений. Основному - уже 40 лет. Идет полная смена безбожно устаревших оборудования и технологий.

Теперь на водозаборах исключено использование хлора. Гипохлорит натрия для обеззараживания воды вырабатывается из поваренной соли. Система дозирования реагента автоматизирована. Программа запускает анализ воды на содержание хлора каждые 60 сек.

А особая гордость Тюменского водоканала - центральная диспетчерская служба, откуда происходит управление всеми процессами на предприятии, включая работу водозаборов. Сегодня система подает ровно столько воды, сколько в данный момент необходимо городу.

Пей хоть из-под крана

У жителей Верхней Туры Свердловской области все еще праздник. Месяц назад здесь начала работать новая насосная станция. И теперь по трубам течет питьевая вода, от которой трудно оторваться. Она поступает не только в жилые дома, но и в школы, детсады, на предприятия и в организации. "Теперь из крана бежит прозрачная чистая вода, а не таблица Менделеева как раньше, - рассказала учительница химии Татьяна Ловкова. - Она была очень грязная, с неприятным запахом. Даже белье не постираешь". За чистой водой приходилось ездить за несколько километров в лес. Качество воды в Верхней Туре признали одним из худших в области. Именно поэтому в городе решили оперативно обновить всю систему водоснабжения. Водозаборные и очистные сооружения построили за полтора года, потратив на это 93 миллиона рублей. Таких денег в бюджете Верхней Туры не было. В рамках нацпроекта на строительство выделили 53 миллиона из областного бюджета и 37 - из федерального.

В регионах Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область УрФО Свердловская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин дал поручения по борьбе с лесными пожарами в регионах
Пенсионный фонд одобрил 10 млн заявлений на школьные выплаты
Суд арестовал начальника Госавтоинспекции Ставрополья на два месяца
Минэкономразвития предложило выдавать гранты малому и среднему бизнесу
С 1 августа в Москве вводится система мониторинга такси
Верховный суд детально разобрал споры о постройках возле трубопроводов
Станут ли цифровые валюты инструментом для независимых расчетов