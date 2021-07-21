Через два года качественной водой будет обеспечен 91% жителей России

Через два года качественной водой будет обеспечен почти 91 процент жителей нашей страны. В городах этот показатель достигнет 99 процентов.

Сейчас в регионах усиленными темпами идут работы по строительству и реконструкции объектов питьевого водоснабжения в рамках федерального проекта "Чистая вода" нацпроекта "Жилье и городская среда". Многие уже сданы.

Станция обезжелезивания, способная перерабатывать до 10 тысяч кубов воды в сутки, появилась в Белореченском районе Краснодарского края. Она обеспечит чистой водой более 52 тысяч потребителей.

"Хотя она поступает из скважины, с глубины 400 метров. Чистая, прозрачная, - рассказывает глава района Александр Шаповалов. - Но в ней очень много железа. А это сказывается не только на здоровье людей, но и на работе бытовых приборов". К реконструкции водозабора "Южный" приступили в конце прошлого года. И теперь он как новый. "В ближайшее время на Кубани должны появиться еще 14 современных станций по очистке питьевой воды", - сообщил министр ТЭК и ЖКХ региона Андрей Ляшко.

Есть перемены и в Тюменской области. А ведь еще не так давно аварии на водопроводах казались здесь явлением беспрерывным и неизбежным. Но за три года участия региона в проекте "Чистая вода" построено и реконструировано около 152 километров водопроводных сетей. Благодаря системной работе по модернизации водопроводов удалось снизить потери воды с 34,8 процента. По этому показателю Тюмень - один из лучших в стране городов.

"Потери воды снижены кардинально, - обращает наше внимание мэр Тюмени Руслан Кухарук. И с гордостью уточняет: - Вышли на уровень Москвы".

Главный инженер "Росводоканал Тюмень" Виталий Гурский приводит другой веский аргумент: "Изменения не только в объемах. Мы используем износостойкие, безопасные материалы. Вместо ветхих металлических труб, "обогащающих" воду ржавчиной, укладываем полиэтиленовые".

На последние приходится уже свыше половины сетевого хозяйства. И это, конечно, не единственный фактор, позволяющий улучшать качество воды.

Солидная доля средств направлена на капитальную реконструкцию двух водоочистных сооружений. Основному - уже 40 лет. Идет полная смена безбожно устаревших оборудования и технологий.

Теперь на водозаборах исключено использование хлора. Гипохлорит натрия для обеззараживания воды вырабатывается из поваренной соли. Система дозирования реагента автоматизирована. Программа запускает анализ воды на содержание хлора каждые 60 сек.

А особая гордость Тюменского водоканала - центральная диспетчерская служба, откуда происходит управление всеми процессами на предприятии, включая работу водозаборов. Сегодня система подает ровно столько воды, сколько в данный момент необходимо городу.

Пей хоть из-под крана

У жителей Верхней Туры Свердловской области все еще праздник. Месяц назад здесь начала работать новая насосная станция. И теперь по трубам течет питьевая вода, от которой трудно оторваться. Она поступает не только в жилые дома, но и в школы, детсады, на предприятия и в организации. "Теперь из крана бежит прозрачная чистая вода, а не таблица Менделеева как раньше, - рассказала учительница химии Татьяна Ловкова. - Она была очень грязная, с неприятным запахом. Даже белье не постираешь". За чистой водой приходилось ездить за несколько километров в лес. Качество воды в Верхней Туре признали одним из худших в области. Именно поэтому в городе решили оперативно обновить всю систему водоснабжения. Водозаборные и очистные сооружения построили за полтора года, потратив на это 93 миллиона рублей. Таких денег в бюджете Верхней Туры не было. В рамках нацпроекта на строительство выделили 53 миллиона из областного бюджета и 37 - из федерального.