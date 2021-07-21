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21.07.2021 06:05
Рубрика: Власть

Как оформить на себя акции умершего двадцать лет назад родственника

Текст: Елена Ершова
Российская газета - Неделя - Урал № 163(8514)
От коллеги отца случайно узнал, что у него должны были быть акции родного завода. Нашел реестродержателя, чтобы узнать, числятся ли за отцом акции. Но такую информацию мне не дали. Как быть? Может, и не стоит заниматься этим: умер отец 20 лет назад, наверное, уже все сроки давности прошли? Федор Гриднев

Екатеринбургский нотариус Елена Белянская:

- Все зависит от того, заведено наследственное дело или нет. Если в свое время вы обращались к нотариусу, чтобы оформить имущество отца, значит, дело уже есть. И тогда не принципиально, обратитесь вы за другим имуществом через 20 лет или ваши дети - через 40 лет. Вам оформят права на оставшееся наследственное имущество. Срок хранения подобных документов на сегодняшний день - постоянно. Если нотариус ушел на пенсию или сложил полномочия по другим причинам, то его архив передается другому нотариусу в том же нотариальном округе. В таком случае вы обращаетесь в нотариальную палату региона, объясняете им ситуацию и узнаете, у кого сейчас находится ваше дело. Пишите заявление на розыск акций указанному нотариусу. Он сделает запрос и выяснит, есть ли акции за вашим отцом и сколько их.

Фото: iStock
Как оформить наследство в условиях пандемии

Если вы пропустили срок для принятия наследства (6 месяцев с момента смерти наследодателя) и не обратились к нотариусу, то тогда срок нужно продлевать через суд. Но не факт, что решение будет на вашей стороне. Поэтому лучше всегда сразу заводить наследственное дело.

Итак, вы уже связались с нотариусом и выяснили, что акции или любое иное имущество, числяще­еся за вашим родителем, есть. Теперь нужно оформить свидетельство о праве на наследство, в этом случае на акции. Это платная услуга. Если вы наследники первой очереди (дети, супруг, родители), то тариф составляет 0,3 процента от стоимости имущества. Это прописано в Налоговом кодексе. Кроме того, есть оплата услуг правового и технического характера. Ее сумма варьируется в зависимости от вида услуги, региона, в котором совершается сделка и многого другого. Например, получить свидетельство о праве на наследство на акции в Свердловской области стоит 3000 рублей. Существуют также и различные льготы. Дополнительных документов предоставлять не нужно они уже есть в наследственном деле.

Если ваш отец жил в другом городе, то наследственное дело хранится там. Ехать туда не обязательно. Можно подать заявления о розыске имущества, а затем - о выдаче свидетельства о праве на наследство через нотариуса того города, где живете вы. Он подтвердит вашу личность и отправит документы вашему нотариусу с использованием электронной цифровой подписи.

В регионах Власть Право Юрконсультация УрФО

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