Как повлияет укрупнение федеральных сетей на уральскую торговлю

ФАС России одобрила сделку по приобретению магазинов "Дикси" и "Мегамарт"одной из крупнейших федеральных торговых сетей. Уральские эксперты опасаются, что это ухудшит положение местных производителей

Одна из крупнейших российских торговых сетей - "Магнит" - объявила о покупке магазинов "Дикси" и "Мегамарт". Сделку уже одобрила ФАС России, фактически она состоится в конце августа. Как повлияет это решение на уральский торговый ландшафт?

Сообщается, что общая площадь приобретаемых активов составляет 854 тысячи квадратных метров, из которых около 778 тысяч квадратов приходится на формат "магазин у дома" и 76 тысяч - на формат "суперстор". (Последним называют объединенное одной идеей атмосферное торговое пространство, дополненное различными "сопутствующими услугами", в том числе цифровыми.) 90 процентов торговой площади формата "магазин у дома" находятся в аренде, а 74 процента "суперстор" - в собственности.

Однако нагляднее считать "в штуках". По сообщениям СМИ, в собственность АО "Тандер", управляющего "Магнитом", перейдут 2612 магазинов "Дикси" и 39 суперсторов "Мегамарт". Последний изначально (до объединения с "Дикси") считался уральским брендом - 35 магазинов сети расположено в Свердловской области (из них 21 в Екатеринбурге, пять в Нижнем Тагиле, по два в Новоуральске и Каменске-Уральском, по одному в Сысерти, Верхней Пышме, Первоуральске, Арамили и Ревде). Остальные "прописаны" в Тюмени. В Зауралье торговых точек этой сети не зарегистрировано, а последний "Мегамарт" в Челябинске закрылся два года назад. Так чего же ждать свердловчанам и тюменцам от укрупнения федеральной сети?

Директор института финансов и права УрГЭУ Максим Марамыгин называет происходящее очередным этапом монополизации рынка ретейла. Как и всякая другая монополизация, она ведет к снижению конкуренции и рос­ту цен, уверен он.

Обеспечить принятый монополистом жесткий стандарт может только очень крупный поставщик - и далеко не всегда он находится внутри страны

- Фермерам и другим небольшим производителям станет намного труднее попасть на прилавки торговых сетей. Ведь обес­печить принятый монополистом жесткий стандарт может только очень крупный поставщик - и далеко не всегда он находится внутри страны. Интереснее становится работать, например, с поставщиками бразильской буйволятины, а не российской говядины. Это позволяет закупать мясо в больших объемах - например, регулярными партиями по 10 тысяч тонн, - рассуждает эксперт.

По словам Марамыгина, себестоимость буйволятины действительно весьма низкая. Ведь в строительстве коровников и заготовке кормов нет никакой необходимости - теплый климат позволяет бразильцам держать скот на свободном выпасе. Однако закупки больших партий буйволятины по низкой цене не означают, что в магазинах ею будут торговать дешевле. А вот для российских скотоводов подобная политика может стать серьезным ударом. И не только для них.

- К сожалению, в России пока нет закона, который обязывает торговлю брать продукцию местных производителей. Местных товаров мало, своих хранилищ практически нет, региональных торговых сетей тоже почти не осталось... При этом понятие "продовольственная безопасность" никто не отменял. Соответствующее решение должно быть принято на федеральном уровне, как в других странах, где торговые сети в регионах в обязательном порядке должны сохранять квоту на местные товары. В Европе это правило работает, и России тоже надо блюсти свои интересы. Даже если это "свое" будет обходиться дороже, - подчеркивает Максим Марамыгин.

Слова экономиста наглядно подтверждает критическая ситуация с уральскими овощами этим летом, точнее, с их полным отсутствием на прилавках. Уже весной местные картофель и морковь заменили корнеплоды из Египта, Израиля, Китая по фантастическим ценам. На вопиющий ценник моркови в екатеринбургском "Ашане" - 180 рублей за килограмм - даже обратил внимание губернатор региона. После чего цена овощной культуры снизилась до… 120 рублей. Но, оказывается, эти цифры не случайность, а закономерность: тенденция прослеживается уже несколько лет.

Показательно, что, по данным УФАС по Свердловской области, в последнее время в ведомство не поступают жалобы от местных производителей на федеральные торговые сети. Но, судя по всему, дело не в отсутствии нарушений, а в том, что уральцы просто отчаялись пробиться на полки торговых гигантов. По словам директора ООО "Картофель" Игоря Картузова, местных поставщиков федералы всегда ставят "во вторую очередь", несмотря на низкие цены и высокое качество товара. Главную роль играют большие объемы - а они у местных производителей редко превышают тысячу тонн. Поэтому они могли рассчитывать только на внимание "своего" "Мегамарта". Правда, два года назад "Пятерочка" заключила-таки договор с сысертскими овощеводами на поставку моркови. Уральцы приобрели дополнительную технику, распахали поля под производство 3000 тонн корнеплодов, построили холодильники, собрали урожай. Но в сентябре на уральских прилавках федеральной сети оказалась оранжевая продукция из Белоруссии.

- В результате наша морковь так и сгнила на складе. Мы понесли огромные убытки, будем выкарабкиваться из долгов еще лет пять. Естественно, после этого случая площадь посадок моркови сократили на порядок. Раз и навсегда мы поняли, что "в технологию" к федералам нам не зай­ти, нами только затыкают дыры - когда неурожай или Москва забирает большую партию, - сетует Картузов.

Он предположил, что непрос­тая ситуация с овощами в итоге заставит местное министерство АПК и продовольственного рынка развивать уже проверенную временем практику проведения выездных сельскохозяйственных ярмарок. Чтобы хотя бы таким путем насытить рынок качественными овощами по низким ценам. Несколько лет назад в рамках этого проекта овощеводы даже получили за счет бюджета торговые фургоны, и этот ресурс используется далеко не на сто процентов.

Впрочем, другие эксперты не видят больших проблем в укрупнении торговых предприятий. Директор Института торговли, пищевых технологий и сервиса УрГЭУ Вера Соловьева вообще считает, что свердловские аграрии лукавят, когда заявляют, что федеральные сети не берут их продукцию.

- С местными овощами весной и летом всегда было плохо, потому что ту же морковь сложно хранить, урожая не хватает до весны. Раньше в области была система, при которой мы резервировали остатки своей моркови для летних лагерей, потому что иначе она обошлась бы бюджету слишком дорого. АПК региона нужно переходить на госзаказы, обязывающие поставщиков работать по определенным условиям, взамен получая, например, льготу по земельному налогу. Должна быть система социальных заказов. Это областная проблема, и решение всегда можно найти, - уверена эксперт.

Что касается покупки "Магнитом" "Дикси" и "Мегамарта", то от этого на рынке вряд ли что-то изменится, полагает Вера Соловьева.

- Не думаю, что мы, уральские потребители, проиграем. Хочется надеяться, что вымывания местного ассортимента не произойдет. Действительно, существует опасность в виде собственного стандарта "Магнита" (ведь понятно, что все договоры заключаются в Москве), но она минимальная. Многое будет зависеть и от местных властей, от их договоренностей с ретейлом - они могут влиять на политику торговых сетей. К тому же ФАС обязана наблюдать за торговлей, ведь, как известно, доля самой большой компании не должна превышать 25 процентов общего товарооборота, - подытожила она.

Тем временем антимонопольщики уже обязали торговую сеть "Дикси" обеспечить исполнение договоров, действующих на момент заключения сделки. "Компании запрещено создавать дискриминационные условия на рынке, ограничивать доступ поставщикам и производителям на товарный рынок", - отметили в ФАС России.

Руководитель ФАС России Максим Шаскольский особо подчеркнул, что "Тандер" взял на себя дополнительные обязательства по установлению нулевых торговых наценок на отдельные виды социально значимых товаров (молоко, хлеб, курятина). По его словам, они останутся неизменными в течение года. Жаль только, что овощи в перечень социально значимых товаров не вошли.

Мнение

Александр Оглоблин, основатель и президент уральской торговой сети "Елисей":

- Подобные процессы идут в любом бизнесе. Укрупняются банки, становится меньше региональных и даже федеральных торговых сетей. Думаю, что в результате на этом рынке останется лишь несколько крупных федералов. Вспомните, еще недавно в Екатеринбурге работали магазины "Купца", "Пикника", "Звездного"… Наша торговая сеть тоже сокращается. В 2015 году у нас было 30 магазинов, сейчас 15. Настроены ли мы пессимистично или видим какие-то перспективы развития? Отвечу так: в бизнесе пессимизм не работает.