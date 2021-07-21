Как Росстандарт помогает переходу российской индустрии к новому укладу

Средний возраст ГОСТов, действующих в России, еще несколько лет назад превышал 20 лет. Это были более 30 тысяч нормативно-технических документов, часть из них принята еще во времена СССР. Долгое время ситуация в техническом нормировании не менялась. Но в 2016 году вступил в силу закон "О стандартизации в Российской Федерации": произошел переход к национальной системе стандартов, где требования к отрасли определяют ее участники - бизнес, госучреждения, потребители продукции и услуг.

Последние пять лет Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) активно снижает количество "неработающих" стандартов и оперативно разрабатывает новые - вмес­то двух-трех лет сейчас на это уходит 9,5 месяца. Так, Россия первой в мире ввела национальные стандарты в области требований к электромагнитной совмести­мости элементов системы "умного города". Они помогают устранить помехи между разными техническими устройствами - датчиками, средствами связи. Кстати, на их основе сейчас разрабатывается международный стандарт.

Отмечу, что ведомство самостоятельно не разрабатывает стандарты. Предложение об их разработке исходя из актуальных потребностей выносит технический комитет - рабочая группа экспертов из числа представителей заинтересованных организаций, специалистов, органов власти, вузов, а Росстандарт лишь утверждает нормативно-технический документ. По законодательству технический комитет должен быть образован для каждого объекта стандартизации. В его состав входят все заинтересованные стороны на паритетных началах - от производителей сервисов до клиентов.

Задача Росстандарта — способствовать переходу промышленности к новому технологическому укладу и внедрению инноваций. Мы стремимся к повышению конкурентоспособности отечественных предприятий

С целью вовлечения участников бизнеса в разработку стандартов четыре года назад мы внедрили единую информационную площадку "Берес­та", где можно открыть личный кабинет и вступить в онлайн-сооб­щество. На сегодняшний день в "Бересте" зарегистрировано около пяти тысяч организаций, что, конечно, мало в масштабах страны. Но эффект уже очевиден. В 2016 году доля стандартов, разработанных по инициативе бизнеса, составляла 15 процентов от общего числа, а в 2020-м достигла 49,5 процента. Совместными усилиями мы создали стандарты в принципиально новых направлениях промышленности - в области киберфизических систем, биометрии, виртуальных испытаний, которые коснутся верификации и анализа работоспособности продукции.

В прошлом году разработали целую линейку стандартов по требованиям безопасности к сервисным роботам (от роботов-пылесосов до промботов), к примеру, их тестирование в экстремальных условиях. Работаем и над изменениями в общероссийских классификаторах. Так, в мае производство промышленных роботов по инициативе Минпромторга России выделили в отдельные коды ОКПД2 и ОКВЭД.

Росстандарт уже утвердил первые восемь стандартов в сфере искусственного интеллекта для производственной сферы, медицины, транспорта и в других областях деятельности. Применение стандартов в системе распознавания лиц обеспечит безопасность на вокзалах и в аэропортах: она не только отследит регистрацию пассажира на рейс, но и выявит его склонность к деструктивному поведению. Уже в ближайшее время в помощь бизнесу готовятся к принятию стандарты в области цифровых двойников.

Задача ведомства в этом процессе - способствовать переходу промышленности к новому технологическому укладу и внедрению инноваций. Мы стремимся к повышению конкурентоспособности отечественных предприятий и созданию востребованных в реальном секторе стандартов. С этой целью мы провели опрос вместе с Российским союзом промышленников и предпринимателей. Исследование показало, что компании зачастую хотят не избавиться от старых ГОСТов, а обновить их - такую возможность мы и предоставляем.

В силу рекомендательного характера стандартов им следуют далеко не все участники рынка. Лишь в нескольких случаях стандарты становятся обязательными для исполнения - если ссылки на них используют в нормативно-правовых актах либо при описании объекта закупки. Практика упоминания особенно зарекомендовала себя в пандемию, когда нужно было срочно приобрести средства индивидуальной защиты. Тогда многие с удивлением обнаружили, что маски бывают разные (медицинские, лицевые), и полагались на положения ГОСТа. Используя ссылки на стандарты в нормативных правовых актах - а их уже порядка 600, госорганы осуществляют регулирование с помощью ГОСТов.

Производители же, приводя ссылки на ГОСТы в маркировке, берут на себя ответственность перед потребителем за соответствие качества произведенных товаров указанному ГОСТу и отвечают перед законом за несоответствие. Исторически сложилось так, что люди доверяют продукции со знаком ГОСТ, поэтому включение в его разработку потребителя позволит сделать качественный и применимый на практике продукт. В частности, избежать двух крайностей: излишней зарегулированности отрасли, с одной стороны, и чрезмерно навязанных бизнесом своих собственных решений - с другой. Наша цифровая площадка как раз создана для того, чтобы предприятия, заказчики и регуляторы говорили на одном языке.