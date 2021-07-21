Как уберечь детей от гибели на железной дороге

О том, что железная дорога - зона повышенной опасности, к сожалению, забывают многие взрослые. Что уж говорить о детях. В прошлом году, например, на полигонах Свердловской и Южно-Уральской железных дорог пострадало 17 несовершеннолетних от года до 17 лет, при этом смертельные ранения получили 11 ребят. С начала этого года травмировалось шестеро детей, в живых осталось двое. Большинство погибших - мальчики, юноши. Невообразимого масштаба трагедии, которые можно было избежать, соблюдая элементарные правила!

Печальные истории

Больница в городе Ишиме Тюменской области. В одной палате с братом лежит парнишка 15 лет. Не по годам развитый - книжная речь, замашки гардемарина. Золотые руки - какие он поделки мас­терил для обретенных в больничных коридорах друзей! Ноги… Ног нет, отрезало поездом, когда Женька с компанией пацанят за­игрался на переезде. Как смышленый мальчишка до такого додумался? А вот: кто-то позвал, он неожиданно согласился и стал инвалидом за доли минуты. "Хорошо, хоть выжил", - говорил он любопытным гостям. Это было в 90-е, когда дети, пока родители придумывали, как выжить, зачастую воспитывали себя сами.

Но подобные истории и сейчас нередки. Летом прошлого года на станции Магнитогорск-Грузовой Южно-Уральской железной дороги 14-летняя девушка поднялась на цистерну, чтобы сделать селфи, и получила удар дугой переменного тока 27,5 кВт. Совсем недавно, в апреле 2021-го, на перегоне Про­свет-Галкино в Курганской области погиб восьмилетний мальчик. Вместе со старшей несовершеннолетней сестрой он возвращался на электропоезде домой из школы. Дети высадились на остановке и пошли через пути в неположенном месте. Там малыша сбил идущий по соседней линии грузовой поезд.

Такая работа

Прокуроры выяснили: причиной происшествия стали недостаточная профилактическая работа подразделений Курганского линейного отдела МВД России на транспорте среди несовершеннолетних и необеспечение безопасности движения железнодорожного транспорта моторвагонным депо Курган. Виновных, в том числе директора школы, в которой учился мальчик, наказали. Но ребенка-то уже не вернуть…

Исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации подвижного состава Уральская транспортная прокуратура проверяет по каждому случаю смертельного травмирования детей. За почти 1,5 года прокуроры выявили 63 нарушения закона, для устранения которых внесли 32 представления, также возбудили 18 дел об административных правонарушениях и предъявили девять исковых заявлений. Сотрудники надзорного ведомства инициировали более ста лекций, бесед, классных часов со школьниками, а параллельно подали судебные иски, чтобы добиться компенсаций для ребят, которые сами пострадали на железной дороге или остались без родителей из-за их гибели на путях. По 11 искам с виновников трагедий в пользу детей взыскали более 5,5 миллиона рублей.

За последние три года прокуроры добились оборудования более 40 пешеходных переходов через железнодорожные пути.

По-молодежному

В последние годы напастью стали экстремальные увлечения молодежи: "зацепинг" и "трансдайвинг". Ради самоутверждения или необычного видео для странички в соцсетях ребята сначала теряют голову, а потом и жизнь, как это, увы, случилось с девочкой в Магнитогорске.

В прошлом году, чтобы сдерживать опасные поветрия среди подростков, прокуроры выявили в сети 66 ресурсов, которые пропагандировали экстрим на железной дороге или давали рекомендации, как с ветерком прокатиться на вагонах, и подали иски в суды с требованием заблокировать эти сайты или страницы. К сегодняшнему дню 61 решение судов исполнено, пять - в процессе.

Четыре года назад появилось интересное мобильное приложение, которое способно помогать всем взрослым - и в погонах, и без - уберегать детей от опасностей на железной дороге. Элект­ронного "сторожа" Safe Train (берегись поезда) придумали и разработали программисты из Казани Тимур Кадыров и Андрей Алмазов. Приложение можно было бесплатно скачать на смартфон ребенка. Действовало оно на территории всей страны. А работало очень просто: при приближении к дороге блокировало музыку и видео и громким звуком возвращало тинейджера в реальность. Кроме того, за 70 метров до путей программа меняла заставку экрана на желтую, а за 50 метров - на красную. С декабря 2017 года по январь 2021-го Тимур и Андрей за свой счет продвигали продукт (ежегодные расходы на аренду серверного пространства и домена сайта, лицензию на програм­мное обеспечение составляли до 60 тысяч рублей), а потом деньги у парней закончились. Чтобы выйти на мультиплатформу (полгода назад число пользователей превысило 17 тысяч, и их становилось все больше), требовалось уже от 3,5 до 4,5 миллиона рублей.

- У нас нет таких средств… Делали заявки в различные волонтерские проекты, в фонды поддержки, но ничего не получилось. Еще осенью 2019-го года встречались с руководством РЖД в Москве - источников финансирования также не нашлось, - рассказал Андрей Алмазов.

Это тем более странно, когда узнаешь, что Safe Train стал финалистом конкурса "Добро России" в 2018 году и был успешно представлен на Международной выставке Innotrans-2018 в Берлине. Разработчики говорят, что не ожидали такого резонанса по поводу в общем-то простой идеи. Но, несмотря на высокие профессиональные оценки и общественную поддержку, инициатива Safe Train заглохла.

Опасные точки

В 2020-2021 годах дети и подростки погибли:

в Свердловской области:

на станции Кузино,

235 км перегона Кунара-Разъезд 228 км;

в Тюменской области:

на станции Озеро Андреевское,

2142 км перегона Тюмень- Вой­новка;

в Челябинской области:

на 8 км перегона Серозак- Исаковский,

2001 км перегона Флюсовая- Миасс,

2002 км перегона Флюсовая- Миасс,

1816 км перегона Усть-Катав- Вязовая,

на станции Чебаркуль;

в Пермском крае:

на станции Яйва,

1439 км перегона Пермь-2-Бахаревка;

в Оренбургской области:

на станции Теренсай;

в Курганской области:

на 346 км перегона Просвет- Галкино;

в Югре:

на остановочном пункте 666 км участка Сургут-Пыть-Ях.

По данным Уральской транспортной прокуратуры, почти все происшествия произошли в населенных пунктах: дети переходили железную дорогу, чтобы попасть из одной части села или города в другую или же пересекали пути перед посадкой на электропоезд или после высадки с него. Главные причины всех трагичных историй - пересечение путей в неположенном месте, проход по пешеходному переходу на запрещающий сигнал перед приближающимся поездом, нахождение вблизи линий электропередачи.

Девять спасительных НЕ

Не подлезайте под вагоны и не перелезайте через автосцепки.

Не поднимайтесь на вагоны и цистерны стоящих поездов, опоры контактной сети.

Не подходите к рельсам ближе, чем на 5 метров.

Не заскакивайте в вагон отходящего поезда.

Не высовывайтесь из окон на ходу.

Не выходите из вагона до полной остановки поезда.

Не ходите по путям.

Не играйте на мостах, платформах и путях.

Не используйте вблизи железной дороги наушники, не отвлекайтесь на телефонные звонки и не закрывайте голову капюшоном.