Коммунальную сферу Кургана ждет перезагрузка

В коммунальной сфере Кургана произошло событие, которое касается каждого жителя города: регио­нальный департамент государственного регулирования цен и тарифов утвердил акционерному обществу "Водный Союз" инвестиционную программу по модернизации и реконструкции сетей до 2024 года. Этого решения в компании ждали восемь лет. Документ дает возможность предприятию войти в два федеральных проекта "Чистая вода" и программу реформирования ЖКХ, что, в свою очередь, позволит обеспечить курганцев качественной питьевой водой и заменить ветхие трубопроводы. Подробности - в интервью генерального директора АО "Водный Союз" Владимира Овсянникова.

Зачем нужна инвестпрограмма

Владимир Леонидович, что представляет из себя инвестиционная программа?

Владимир Овсянников: Инвестиционная программа - это совместное решение муниципалитета и нашей организации о тех действиях, которые необходимо провести по реконструкции систем водоснабжения и водоотведения. В том числе она нужна, чтобы заявиться в федеральные программы. Практически половина средств, предназначенных на реализацию инвестпрограммы (общий объем инвестиций - 420 миллионов рублей), будет направлена на разработку проектно-сметной документации. В федеральные программы без проектов, прошедших государственную экспертизу, зайти невозможно. Поэтому это, так скажем, первый шаг к получению федеральных денег. А вот федеральные средства уже позволят провести какие-то более серьезные мероприятия не за счет тарифа, скажем, на реконструкцию очистных сооружений водопровода с внедрением новой, более современной технологии очистки природной воды. Также значительно увеличить объемы модернизации ветхих сетей.

Оставшаяся часть средств инвестиционной программы пойдет уже на конкретные мероприятия, например, на модернизацию ветхих трубопроводов.

Раньше вам не утверждали инвестпрограмму из-за отсутствия источника финансирования - мы об этом неоднократно писали. Что изменилось?

Владимир Овсянников: Изменилось то, что в конце прошлого года нам был утвержден экономически обоснованный тариф. "Водный Союз" ведь тарифная организация, по­этому единственным источником финансирования инвестиционной программы являются средства, полученные от потребителей услуг. Сейчас таким источником стал новый тариф, в который, согласно разработанной "Водным Союзом" финансовой модели, была включена инвестиционная составляющая.

Надеюсь, тарифы не будут стремительно расти?

Владимир Овсянников: Как будут рас­ти тарифы, можно посмотреть на сайте профильного департамента. В ноябре прошлого года было принято постановление, где рост тарифов на водоснабжение и водоотведение расписан по годам вплоть до конца 2023-го. Собственно, это тарифное решение и было учтено при утверждении инвестпрограммы.

Существует так называемый предельный индекс роста тарифов, выше которого нельзя поднимать цены. Фактически рост больше. Кто будет компенсировать разницу?

Владимир Овсянников: Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения будет субсидировать областной бюджет. Есть региональный закон о льготном тарифе, который позволяет это сделать. На этот год, например, планируемая сумма к возмещению выпадающих доходов нашего предприятия составляет 198 миллионов рублей. Источником этого субсидирования, согласно Соглашению, заключенному между правительством Зауралья и корпорацией "СТС", являются дополнительные налоговые поступления от группы компаний в ре­гио­нальный бюджет.

Что отремонтируют

Какие объекты планируется за­явить в федеральные программы?

Владимир Овсянников: Самый крупный объект - очистные сооружения "Арбинка", которые за сорок с лишним лет работы ни разу масштабно не обновлялись. Реконструкция предполагает не только смену оборудования на более современное энергоэффективное и замену всех технологических элементов. Самое главное - это добавление в технологию блоков очистки, которые позволят изменить качество воды. У нас фиксируются сезонные превышения показателей природной воды по жесткости и марганцу. Ни с тем, ни с другим мы бороться не можем, потому что инструмент для удаления этих загрязнений даже не был запроектирован, когда строились очистные. Реконструкция будет направлена на то, чтобы он появился, а вода соответствовала требованиям СанПиН. Этот проект мы планируем реализовать по программе "Чистая вода".

В рамках программы реформирования ЖКХ рассчитываем провести реконструкцию 8,7 километра магистральных водоводов большого диаметра: 800-1000 миллиметров, и примерно 8 километров сетей канализации диа­мет­ром 1000-1400 миллимет­ров, в частности, коллекторов по улице Дзержинского и Коли Мяготина. Это очень масштабные объекты.

Как правило, сети проходят под дорогой, значит, придется перекрывать улицы?

Владимир Овсянников: Безусловно, при таких масштабных работах в короткие сроки без перекрытия не обойтись. Мы здесь взаимодействуем с администрацией города. Она учитывает наши планы при формировании своих планов по дорожным работам. Возьмем, к примеру, одну из самых востребованных и загруженных автодорог - улицу Коли Мяготина. Там состояние водопровода и коллектора очень плохое, постоянно происходят порывы, провалы, соответственно, и сама дорога вызывает вопросы. У города не раз возникало желание ее капитально отремонтировать. Но какой смысл делать ремонт сейчас, если предстоит перекладка труб и нужно будет вскрывать новый асфальт? Мы себе поставили задачу провести реконструкцию сетей таким образом, чтобы потом не возвращаться на этот участок.

Когда начнется большой ремонт

Сколько потребуется денег на реконструкцию Арбинских ОСВ и сетей?

Владимир Овсянников: Предварительные расчеты, конечно, у нас есть, но точный размер средств будет известен после разработки проектно-сметной документации. Поэтому сейчас можно говорить лишь о предполагаемых суммах. На первый этап реконструкции очистных сооружений по программе "Чистая вода" потребуется около 2,4 миллиарда рублей. А если проводить реконструкцию в полном объеме, то нужно около четырех миллиардов. На обновление сетей водоснабжения и водоотведения надеемся получить около полутора миллиардов.

Сроки начала большого ремонта уже назначены?

Владимир Овсянников: Сначала надо попасть в программы. Мы планируем закончить проектные работы по линейным сетям уже в этом году. Если все получится, то ближе к концу года заявка может быть подана в соответствующие федеральные структуры. Если заявка будет одоб­рена, то в 2022 году мы уже сможем начать работу. Независимо от того, будет принята заявка или нет, часть мероприятий по линейным объектам мы будем выполнять в рамках тех средств, которые у нас заложены в инвестпрограмме. По "Чистой воде" тоже планируем вый­ти на экспертизу проектной документации к концу этого года. Проект большой, поэтому экспертиза, наверное, будет не быстрая. В идеальном случае заявка, думаю, может быть подана в середине следующего года. От того, когда она будет одоб­рена и пойдет финансирование, зависит начало работ.

В Северном меняют водопровод

Тем временем в Кургане в самом разгаре ремонтная кампания. В этом году на нее предусмотрено более 155 миллионов рублей - в два раза больше, чем год назад. В "Водном Союзе" отмечают: это тоже результат принятого тарифного решения.

Масштабный ремонт идет в мик­рорайоне Северном на улице Молодежи (на участке от р. Черной до улицы Плеханова). Здесь меняют 530 метров ветхого водовода диаметром 1000 миллимет­ров. По этой трубе вода поступает в микрорайон Заозерный, где живет почти 100 тысяч человек, а также питает часть микрорайона Рябково. Водопровод был проложен более сорока лет назад и ни разу капитально не обновлялся. За это время он давно превратился в решето. Жители Северного, где стоят частные дома, постоянно жаловались, что их подтапливает.

- Раз пять в месяц выезжали по жалобам, - рассказывает мастер участка №3 аварийно-строитель­ных работ Игорь Григорьев. Его бригада трудится здесь уже второй месяц.

По словам мастера, раньше здесь лежали стальные трубы теперь будут полиэтиленовые с гарантией 50 лет. Чтобы люди не остались без воды на время ремонта, проложен временный водопровод. На сегодня работы по прокладке нового участка практически завершены. Впереди - промывка и опрессовка трубы, сборка водопроводной камеры и монтаж водоразборной колонки, а также врезка нового участка в существующую сеть.

Всего в этом году в рамках ремонтной программы "Водного Союза" на 2021 год будет заменено около шести километров водопроводов.