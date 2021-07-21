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21.07.2021 16:20

На каких условиях вернули льготы уральским грузоперевозчикам

Текст: Наталия Швабауэр
Российская газета - Экономика УРФО № 164(8515)
Областное Заксобрание вернуло льготу по транспортному налогу для грузоперевозчиков. Речь идет о фурах, которые используются для международных перевозок и соответствуют требованиям экологического класса "Евро-5" и выше.
Уральские перевозчики надеются, что льгота позволит им обновлять парк техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ Уральские перевозчики надеются, что льгота позволит им обновлять парк техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Уральские перевозчики надеются, что льгота позволит им обновлять парк техники. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Для них размер налога снижен на 50 процентов в 2021-2022 годах, но предприятию или ИП нужно выполнять ряд условий: полностью сохранить среднесписочную численность персонала и обеспечить зарплату на уровне не менее 105 процентов по отношению к среднеобластному показателю по виду экономической деятельности за предшествующий налоговый период. Как пояснил министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов, сегодня средняя зарплата по отрасли международных грузовых автоперевозок составляет на Среднем Урале 46 тысяч рублей, именно этот показатель и возьмут за основу при определении льготы. При этом у крупнейших предприятий она превышает 60 тысяч.

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Между тем председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что накануне заседания областного парламента поступило обращение от транс­портников, где высказывалось опасение, что им будет сложно выдержать условие по сохранению зарплаты, а тем более ее увеличению. "РГ" эту тему освещала подробно ("Фуры невыездные", "Экономика Уральского округа" от 16.06.21). Ряд замечаний, высказанных отраслевой ассоциацией, чиновники учли. В частности, от перевозчиков теперь не требуют нарастить штат на 10 процентов, но все равно бизнес не уверен, что удастся соответствовать зарплатному критерию: из-за пандемии обстановка постоянно меняется, а конкуренты из стран СНГ активно демпингуют.

- Депутаты комитета по бюджету, финансам и налогам еще раз встретятся с представителями предприятий, чтобы сделать выводы и принять решение, - подчеркнула спикер.

Также законодатели освободили от уплаты транспортного налога с 2021-го по 2024 год включительно экологичные автобусы и грузовики моложе 2019 года, соответствующие стандарту "Евро-5" и выше.

По предварительным оценкам, областному бюджету возврат льготы транспортникам обойдется в 70-90 миллионов рублей в год. В то же время это поможет поддержать отрасль в непростое для нее время и простимулирует бизнес обновлять автопарк, приобретать современные, экологически чистые машины.

- Введение льготы для международных грузоперевозчиков - очень важная и своевременная мера поддержки и малого бизнеса, и экспортно ориентированных грузоотправителей, - считает свердловский бизнес-омбудс­мен Елена Артюх. - Ее критерии - компромиссный результат целого ряда дискуссий.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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