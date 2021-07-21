На каких условиях вернули льготы уральским грузоперевозчикам

Для них размер налога снижен на 50 процентов в 2021-2022 годах, но предприятию или ИП нужно выполнять ряд условий: полностью сохранить среднесписочную численность персонала и обеспечить зарплату на уровне не менее 105 процентов по отношению к среднеобластному показателю по виду экономической деятельности за предшествующий налоговый период. Как пояснил министр экономики и территориального развития региона Денис Мамонтов, сегодня средняя зарплата по отрасли международных грузовых автоперевозок составляет на Среднем Урале 46 тысяч рублей, именно этот показатель и возьмут за основу при определении льготы. При этом у крупнейших предприятий она превышает 60 тысяч.
Между тем председатель Заксобрания Людмила Бабушкина отметила, что накануне заседания областного парламента поступило обращение от транспортников, где высказывалось опасение, что им будет сложно выдержать условие по сохранению зарплаты, а тем более ее увеличению. "РГ" эту тему освещала подробно ("Фуры невыездные", "Экономика Уральского округа" от 16.06.21). Ряд замечаний, высказанных отраслевой ассоциацией, чиновники учли. В частности, от перевозчиков теперь не требуют нарастить штат на 10 процентов, но все равно бизнес не уверен, что удастся соответствовать зарплатному критерию: из-за пандемии обстановка постоянно меняется, а конкуренты из стран СНГ активно демпингуют.
- Депутаты комитета по бюджету, финансам и налогам еще раз встретятся с представителями предприятий, чтобы сделать выводы и принять решение, - подчеркнула спикер.
Также законодатели освободили от уплаты транспортного налога с 2021-го по 2024 год включительно экологичные автобусы и грузовики моложе 2019 года, соответствующие стандарту "Евро-5" и выше.
По предварительным оценкам, областному бюджету возврат льготы транспортникам обойдется в 70-90 миллионов рублей в год. В то же время это поможет поддержать отрасль в непростое для нее время и простимулирует бизнес обновлять автопарк, приобретать современные, экологически чистые машины.
- Введение льготы для международных грузоперевозчиков - очень важная и своевременная мера поддержки и малого бизнеса, и экспортно ориентированных грузоотправителей, - считает свердловский бизнес-омбудсмен Елена Артюх. - Ее критерии - компромиссный результат целого ряда дискуссий.