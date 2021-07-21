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21.07.2021 17:15
Рубрика: Происшествия

На трассе в Югре трое мужчин с пистолетом избили и ограбили водителя

Текст: Юлия Мякишева

На 177-ом километре трассы Сургут - Нижневартовск трое мужчин побили водителя и похитили у него деньги. Злоумышленников задержала полиция.

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Инцидент случился накануне. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по ХМАО-Югре. После заявления в полицию сотрудники объявили план "Перехват". Полицейские установили автомобиль, на котором передвигались нападавшие и задержали их.

По данным следствия, грузчик-экспедитор 1994 года рождения из Нижневартовска сговорился со знакомым о похищении денег. Они договорились, что когда тот будет в очередном рейсе с водителем, он позвонит подельнику и сообщит, где находится.

На следующий день подозреваемый ехал вместе с водителем и попросил остановиться на 177-ом километре автодороги Сургут - Нижневартовск. Он позвонил знакомым, через несколько минут подъехало трое человек и напали на водителя. Злоумышленники забрали у мужчины 105 тысяч рублей под угрозой применения пневматического оружия.

Звонивший молодой человек остался в служебной машине и обратился в полицию как пострадавший, но полиция установила его причастность к инциденту.

В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по статье о разбое. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет. Четверо задержанных дали признательные показания, суд арестовал фигурантов дела.

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